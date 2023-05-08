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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية: بلينكن يرغب في زيارة الصين

صدى البلد

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن بلينكن يرغب في زيارة الصين وسيفعل ذلك حين تسمح الظروف.

وأكدت الخارجية الأمريكية: السفير الأمريكي لدى بكين أبلغ وزير الخارجية الصيني أن موقفنا بشأن مبدأ "صين واحدة" لم يتغير.

والتقى وزير الخارجية الصيني تشين جانج اليوم السفير الأمريكي ببكين نيكولاس بيرنز لمناقشة العلاقات الصينية الأمريكية وكيفية إعادة العلاقات بين الجانبين إلى مسارها الصحيح بعد تدهورها بشكل كبير.

وشدد تشين، في اجتماع عقده في بكين مع السفير الأمريكي نيكولاس بيرنز، بشكل خاص على أن الولايات المتحدة يجب أن تصحح تعاملها مع قضية تايوان وتوقف إفراغ مبدأ "صين واحدة".

كما تحدث بيرنز، في منشور على تويتر حول محادثاته مع تشين، عن الحاجة إلى تحقيق الاستقرار في العلاقة. حيث قال بيرنز "لقد ناقشنا التحديات في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين وضرورة استقرار العلاقات وتوسيع الاتصالات رفيعة المستوى".

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