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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تستخدم الذكاء الاصطناعي لكشف تضليل روسيا

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن وزارته تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي "لجمع المعلومات التي يمكن التحقق منها في المحتوى الروسي لتحديد المعلومات المضللة".

وأضاف بلينكن في فعالية لمنظمة "فريدوم هاوس": "شكلت وزارتنا مجموعة بدعم من الذكاء الاصطناعي لدراسة محتوى الإنترنت حول أوكرانيا، لتقوم بجمع المعلومات المضللة الروسية ليتم لاحقًا توزيعها على الشركاء في جميع أنحاء العالم لتعزيز الإعلام المستقل ومحو الأمية الرقمية".

وشدد على أن الولايات المتحدة، تعمل أيضًا مع الشركاء وممثلي الوسط العلمي والتعليمي لتحديد "النصوص المزيفة التي تم إنشاؤها بواسطة روبوتات الدردشة الروسية"، موضحًا أن موسكو لا تزال تنشر باستمرار أخبارًا مزيفة خصوصًا بما يتعلق بحربها في أوكرانيا.

وأوضح بلينكن أن بلاده تقود مجهودًا عالميًا لحماية حرية الإنترنت خاصة عندما تعمد بعض الحكومات على قمعها بشدة.

ولفت إلى أن  النظام الإيراني يستغل الإنترنت للتضييق على المعارضين والشعب، موضحًا أن واشنطن تريد تعزيز شركات التكنولوجيا لتقديم إمكانية الوصول للإنترنت للسكان في إيران عبر وسائل مختلفة.

وحسب قناة "الحرة"، أشار بلينكن إلى أن واشنطن تعمل على تعزيز الصحافة الحرة في العالم،  لافتًا إلى أن التقدم التكنولوجي سيغير اللعبة وتكنولوجيا المراقبة يجب أن تستخدم بما يتماشى مع القوانين المحلية.

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