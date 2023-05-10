سفارة فلسطين بالقاهرة: إجلاء 33 طالبا ومواطنا من السودان إلى مصر

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم "الأربعاء"، بأنه في إطار استكمال إجراءات إجلاء الطلبة والمواطنين من أبناء فلسطين القادمين من السودان إلى مصر عبر المنافذ البرية الحدودية، وصل 33 مواطنا وهم في طريقهم إلى معبر رفح البري، وكان في استقبالهم وفد سفارة فلسطين بالقاهرة ويرافقهم مندوبو السفارة لنقلهم من معبر إرقين الحدودي إلى معبر رفح البري .



وأشارت السفارة إلى أنه في حال وجود حالات فردية تعمل على العودة إلى الوطن عبر جمهورية مصر العربية، ستخضع لترتيبات الدخول المعتمدة في مصر، وكذلك الحالات الفردية القادمة إلى مطار القاهرة الدولي حسب الأنظمة المعمول بها في المطار.

وأكد سفير دولة فلسطين في مصر دياب اللوح أن سفارة دولة فلسطين بمصر تباشر عمليات إجلاء أبناء شعبنا من المنافذ البرية والجوية المصرية وتقوم باجراء اتصالات مكثفة مع الأجهزة المصرية المعنية من أجل نقل المواطنين عبر جمهورية مصر العربية إلى قطاع غزة ووجهات أخرى، مؤكدا على تعاون الأجهزة المصرية وتوفير تأمين أمني مصري برفقة الحافلات وصولا إلى معبر رفح البري .

وأكد السفير دياب اللوح استمرار عمل خلية إدارة الأزمة في سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، بإشراف وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي، والتنسيق والتعاون الكاملين مع سفارة دولة فلسطين بالسودان الشقيقة.