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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجموعة المالية هيرميس تحصد جائزتين من اتحاد أسواق المال العربية AFCM

صدى البلد

 

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أعلن أمس اتحاد أسواق المال العربية (AFCM) عن حصول المجموعة المالية هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة، على جائزتين كأفضل وسيط بالأوراق المالية في مصر وأفضل وسيط بالأوراق المالية في دبي لعام 2022، وذلك خلال فعاليات حفل توزيع الجوائز الخاص باتحاد أسواق المال العربية، والذي أقيم يوم 9 مايو 2023 في مسقط، عُمان. 

وشهد قطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس ارتفاع إجمالي عمليات التنفيذ بنسبة 31% على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2022، على خلفية عمليات التنفيذ القوية في مصر، وأسواق الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية والكويت. 

وعلى أساس سنوي، ارتفعت إجمالي العمليات بنسبة 11% على أساس سنوي، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع عمليات التنفيذ في مصر والمملكة العربية السعودية. على نحو آخر استحوذ قطاع الوساطة بالمجموعة المالية هيرميس على حصة 40.2٪ من عمليات السوق المصري في عام 2022 ليأتي في المرتبة الأولى. 

كما حافظت المجموعة على مكانتها الرائدة في سوق دبي المالي في عام 2022، بحصة سوقية بلغت 41.1٪، واحتلت المرتبة الأولى في دبي أيضًا. 

وستظل المجموعة المالية هيرميس ملتزمة بجذب الاستثمارات لدعم اسواق المال في الدول التي تعمل بها. وتعكس الجوائز دائمًا رضا العملاء، مما يدفع المجموعة إلى تقديم أفضل الخدمات والمنتجات باستمرار. 

ويركز قطاع السمسرة بالشركة على ثلاثة أهداف رئيسية متمثلةً في تقديم منتجات مبتكرة، والمساهمة بشكل فعال في دعم الثقافة المالية، وتقديم أفضل دعم للعملاء.
 

عن المجموعة المالية هيرميس القابضة
 

تحظى المجموعة المالية هيرميس القابضة (كود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بتواجد مباشر في 13 دولة عبر أربع قارات، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار 39 عامًا من الإنجاز المتواصل لتتحول من بنك استثمار في منطقة الشرق الأوسط فقط إلى بنك شامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة. وتنفرد الشركة بفريق عمل محترف قادر على تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر بالأسواق الناشئة والمبتدئة.

وفي السوق المصري، تمتلك الشركة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي، والتي تغطي أنشطة متعددة تضمن التمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي والتخصيم، بالإضافة إلى خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل العقاري والتأمين. 
ومن خلال استحواذها مؤخرًا على حصة الأغلبية في aiBANK، سمح ذلك للشركة أيضًا بتقديم منتجات وخدمات مصرفية.
 

وساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي والبنك التجاري، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها الشركة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد.
 

 

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