عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية

سعر الذهب
سعر الذهب

شهدت  أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، للحصول حول مؤشرات على توجهات الفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.


قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات مساء أمس، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2550 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 2031 دولارًا.

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم .. تفاصيل

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2915 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 20400 جنيه.

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، وبنسبة 0.8 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2540 جنيه، ولامس مستوى مستوى 2530 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2560 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 14 دولارًا، وبنسبة 0.7 % بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2021 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا.

وأشار، إمبابي، إلى أن الحالة التي يتعرض لها السوق المحلي حاليًا من تراجع أسعار الذهب، بعد أن لامست في وقت سابق من الأسبوع الماضي مستوى 2.900 جنيه، تؤكد شبهة التلاعب في الأسعار، في ظل استقرار الطلب المحلي، وارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية.

وأضاف، أن مقترح إعفاء المصريين العائدين من الخارج من جمارك نحو 150 جرامًا من الذهب، لن يؤدي إلى الإتاحة التي يتوقعها بعض المسؤولين، فالكميات التي ستدخل لن تعوض النقص الناتج عن وقف الاستيراد.

وتابع: الذهب المستورد من الخارج سيتم تجميعه وتصديره للأسواق الخارجية، أو احتكاره، لوضع السوق دائمًا في حالة الأزمة، لتعزيز أرباح المتلاعبين من ارتفاع الأسعار.

ولفت، إلى أن هذا المقترح سيمثل ضغطًا على الدولار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص العملة الصعبة.

 

 

اسعار الذهب سعر عيار21 سعر عيار 18 سعر عيار 24 سعر الذهب في البورصات العالمية مال واعمال اخبار مصر Finance Real Esteat

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

مصر تحتل المركز الأول عالميا في تصدير الموالح

الأكبر منذ سنوات.. أحمد حسن يعلن رحيل نجوم الزمالك عن الفريق

شبانة يعلن رحيل زيزو عن الزمالك للدوري القطري |تفاصيل

موضوعات متعلقة

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

ترشيحاتنا

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

وزير المالية يكشف المستور: هذا وراء انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.. و34 مليارا زيادة في فوائد الدين

هالاند يتوعد ريال مدريد في مباراة الإياب بدوري أبطال أوروبا

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

مراسلة القاهرة الإخبارية: زوارق الاحتلال تطلق نيرانها على شاطئ بحر السودانية بغزة

إسرائيل تعلن استهداف البنية التحتية لإطلاق الصواريخ في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

بتصميم محتشم.. سعر صادم لفستان كيت ميدلتون الأزرق

فنان عالمي شهير ينجب ابنه السابع في عمر الـ 79 عاما..تفاصيل

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

فيديو

الزمالك وبروكسي.. ماذا قال الحكم عن عدم احتساب ركلتي جزاء ضد الأبيض؟

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ