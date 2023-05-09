تراجع جديد في سعر الذهب اليوم .. تفاصيل

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-5-2023، في مصر، مجددا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في كافة محالات الصاغة.
وشهد سعر الذهب في السوق المحلي خلال الشهر الجاري هدوءا نسبيا، مقارنة بتحركاته خلال الشهر الماضي “إبريل 2023”.
سعر الذهب اليوم
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب.
وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 2173 جنيها للشراء و2156 جنيها للبيع.
سعر الذهب عيار 24
سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,897 شراء 2,974
سعر الذهب عيار 22
سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء بيع 2,635 شراء 2,656
سعر الذهب اليوم 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل 2,590 جنيه بيع 2,610 جنيه شراء
سعر الذهب عيار 18
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9-5-20023، بيع 2,156 شراء 2,173
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,874 شراء 2,897
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,635 شراء 2,656
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,515 شراء 2,535
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,156 شراء 2,173
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,677 شراء 1,690
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,437 شراء 1,449
|الاونصة
|بيع 89,390 شراء 90,101
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 20,120 شراء 20,280
|الكيلو
|بيع 2,874,286 شراء 2,897,143
سعر الجنيه الذهب اليوم
تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء إلى بيع 20,120 شراء 20,280.