تراجع جديد في سعر الذهب اليوم .. تفاصيل

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-5-2023، في مصر، مجددا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في كافة محالات الصاغة.

وشهد سعر الذهب في السوق المحلي خلال الشهر الجاري هدوءا نسبيا، مقارنة بتحركاته خلال الشهر الماضي “إبريل 2023”.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 2173 جنيها للشراء و2156 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,897 شراء 2,974

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء بيع 2,635 شراء 2,656

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل 2,590 جنيه بيع 2,610 جنيه شراء

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9-5-20023، بيع 2,156 شراء 2,173

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,874 شراء 2,897 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,635 شراء 2,656 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,515 شراء 2,535 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,156 شراء 2,173 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,677 شراء 1,690 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,437 شراء 1,449 الاونصة بيع 89,390 شراء 90,101 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,120 شراء 20,280 الكيلو بيع 2,874,286 شراء 2,897,143

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء إلى بيع 20,120 شراء 20,280.