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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع جديد في سعر الذهب اليوم .. تفاصيل

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-5-2023، في مصر، مجددا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية في كافة محالات الصاغة.

وشهد سعر الذهب في السوق المحلي خلال الشهر الجاري هدوءا نسبيا، مقارنة بتحركاته خلال الشهر الماضي “إبريل 2023”.

سعر الذهب اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9 مايو 2023، ضمن نشرته الخدمية حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 2173 جنيها للشراء و2156 جنيها للبيع.

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صعود أم هبوط.. ماذا ينتظر سعر الذهب الأيام القادمة؟

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سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب اليوم عيار 24 بيع 2,897 شراء 2,974

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الثلاثاء بيع 2,635 شراء 2,656

سعر الذهب اليوم 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل  2,590 جنيه بيع 2,610 جنيه  شراء

سعر الذهب عيار 18 

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9-5-20023، بيع 2,156 شراء 2,173

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,874 شراء 2,897
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,635 شراء 2,656
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,515 شراء 2,535
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,156 شراء 2,173
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,677 شراء 1,690
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,437 شراء 1,449
الاونصةبيع 89,390 شراء 90,101
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 20,120 شراء 20,280
الكيلوبيع 2,874,286 شراء 2,897,143

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء إلى بيع 20,120 شراء 20,280.

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