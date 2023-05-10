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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

متفوقا على الكل.. تعرف على اسم المواليد الأكثر انتشارا في العواصم العالمية

صدى البلد

بالنسبة للذكور حديثي الولادة قد تصدر في برلين اسم محمد المرتبة الأولى  ، متفوقا بذلك على الأسماء الآخرى ليتربع  لفترة طويلة على القائمة وذلك على غرار نوح وآدم.

وأوردت صحيفة تاجس شبيج  الألمانية، أما فيما يتعلق بالبنات فقد احتل اسم صوفيا المركز الأول بالنسبة لأسماء الفتيات في العديد من العواصمة الألمانية ببرلين ليطيح بأسماء أخرى مثل إميليا وإيما.

وذكرت الصحيفة أن اسم محمد قد احتل المرتبة 20 على الصعيد الوطني، حيث تم منح اسم محمد 2758 مرة لمواليد خلال العام الماضي .

وما أثار جدلا في برلين  هو أن اسم محمد لم يكن هو الأكثر شيوعا بل كان من ضمن المراكز المتقدمة.

حديثي الولادة العواصمة الألمانية المراكز المتقدمة المرتبة الاولى

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