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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فيراري تستثمر في محركات الاحتراق حتى عام 2035

فيراري
فيراري

شهدت السنوات العديدة الماضية دفعة للتخلص من مبيعات السيارات الجديدة التي تعتمد على محركات الاحتراق وذلك بحلول عام 2035، وترك هذا التحول في البداية علامات تجارية مثل فيراري في معضلة لأن جوهر سياراتها يدور جزئيًا حول التشويق العميق لمحركات قوية أمثال V8 أو V12.

 

ومع صياغة المزيد من التشريعات بواسطة الاتحاد الاوروبي، فإنها تفتح بشكل متزايد إمكانية السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق التي تعيش بعد عام 2035 إذا كانت تعمل باستخدام وقود صديق للبيئة.

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بينما يستمر التشريع في التطور، تمضي فيراري قدمًا في خططها لإطلاق أول سيارة كهربائية في عام 2025، ووفقًا لمديرها التنفيذي، بينيديتو فيجنا، فإن صانع السيارات أيضًا في طريقه لتحقيق هدفه الخاص بحيادية الكربون بحلول عام 2030، وأضاف فيجنا بسرعة أنه مع تطور الوقود الإلكتروني الذي يتحرك بشكل أسرع مما كان متوقعًا، فهذا يعني أن فيراري لا يزال لديها الكثير لتفعله في طاع محركات الوقود.

 

قال فيجنا: "المناقشة التي كانت تجري قبل أسابيع قليلة حول اعتماد الوقود الإلكتروني؛ اعتقدت أن هذا سيحدث في عام 2025 أو 2026". "هذا جيد جدًا بالنسبة لنا لأنه يمكنك تشغيل سيارة بوقود محايد، أعتقد أن الاثنين متوافقان إلى حد كبير، وهذا تعزيز لاستراتيجيتنا."

 

لا تزال هذه الاستراتيجية تحت حراسة مشددة في شركة فيراري، التي قدمت القليل جدًا من المعلومات حول كيفية تطور منتجاتها. في حين أنه من الواضح أنها ستستمر في تطوير محركات الاحتراق، إلا أن فيراري لم تقدم بعد التفاصيل، ويقول فيجنا أن شركة صناعة السيارات ستستمر في إطلاق المركبات الهجينة والكهربائية ومحركات الاحتراق.

 

ظلت فيراري أيضًا متكتمة بشأن أول سيارة كهربائية لها، في مقابلة مع مجلة Top Gear العام الماضي، قال فيجنا أن أول سيارة كهربائية للشركة ستكون "فريدة من نوعها ، سيارة فيراري حقيقية"، وأضاف هذا الأسبوع أنه تم تحديد الموردين ، وأن السيارة على وشك الظهور لأول مرة.

 

تتطلب أحدث مقترحات الاتحاد الأوروبي أن السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق المصنعة بعد عام 2035 تعمل حصريًا على الوقود الإلكتروني، يعني هذا المطلب أنه يجب مراجعة المحركات الحالية لتتوافق مع القواعد الجديدة، ولم تشر فيراري إلى ما إذا كانت ستعيد صياغة محركاتها الحالية V6 و V8 أو إذا كان تطوير محركات جديدة قيد التنفيذ.

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