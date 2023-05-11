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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لغز غامض.. سرقة 500 ورقة إجابة لامتحانات اللغتين الإنجليزية والعربية من مدرسة بالشيخ زايد

صدى البلد

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهودها لكشف غموض سرقة أوراق الامتحانات الخاصة بالصف الأول الإعدادي من داخل كنترول مدرسة بالشيخ زايد. 

 

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من رئيس مباحث قسم أول الشيخ زايد يفيد ورود بلاغا بسرقة أوراق الامتحانات الخاصة بالصف الأول الإعدادي من داخل كنترول احدي المدارس بالحي الأول.

 

وعلي الفور انتقل رجال المباحث وتبين من فحص البلاغ سرقة ٥٠٠ كراسة من إجابات اللغة العربية والإنجليزية، وجاري الاستماع إلى أقوال المبلغ المسئولين عن المدرسة وأعضاء الكنترول والتحفيظ على كاميرات المراقبة.

 

ويتولى فريق البحث الاستماع إلى أقوال مدير المدرسة وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

سرقة 500 ورقة إجابة مدرسة بالشيخ زايد سرقة أوراق الامتحانات مباحث الجيزة قسم أول الشيخ زايد

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