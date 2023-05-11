بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

“أمي تبلغ من العمر 77 سنة، وتحتاج إلى مساعدات كثيرة، إذا كانت لا تستطيع الوثوق بمقدمي الرعاية لها، فبمن يمكنها أن تثق؟!”.. بهذه الكلمات عبرت فتاة بريطانية عن حزنها ممن اكتشفته عندما لاحظت سرقة أموال من محفظة والدتها داخل المنزل عدة مرات.

قامت الفتاة التي لم تكشف عن اسمها بوضع كاميرا خفية بالقرب من محفظة والدتها بغرفة نومها، حيث توجد النقود، والمفاجأة رأت بعينها ما وصفته بـ “الصدمة”، وفقا لكا ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، اليوم الخميس.

تفاصيل

وأضافت الفتاة، أن مقطع الفيديو الذي سجلته خفية أظهر مقدمة الرعاية لوالدتها العجوز والتي ترتدي ملابس زرقاء في الفيديو تقوم بسرقة 40 جنيها إسترلينيا من محفظة أمها، إضافة إلى سرقتها سابقا 300 جنيه إسترليني إجمالا من منزل والدتها في بليموث، مدينة تقع جنوب غرب إنجلترا في المملكة المتحدة.

وأشارت الفتاة إلى أنه رغم اعتذار مقدمة الرعاية عن قيامها بالسرقة إلا أنها أبلغت عنها الشرطة، معقبة: "يجب أن تتم محاكمتها على ما فعلته، وألا يُسمح لها أبدًا بالعمل كمقدمة رعاية مرة أخرى".

وواصلت مقدمة الرعاية: “ما يقلقني أن هذا النوع من الأشياء يحدث في جميع أنحاء البلاد لأن هناك الكثير من كبار السن والأشخاص المستضعفين الذين يعتمدون على مقدمي الرعاية ويمنحونهم حق الإقامة في منازلهم”.