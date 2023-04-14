في عيد الفصح.. سيدة بريطانية تعثر على حيوان بحري أثناء تقشيرها بطاطس

أثناء تحضيرها لـ عيد الفصح 2023، عثرت سيدة بريطانية تبلغ من العمر 40 عاما على شكل حيوان بحري أثناء تقشيرها حبة بطاطس.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” البريطانية، قالت كورين دولمان من نونتون وارويكشاير إنها لاحظت وجود حيوان الفقمة أو ما يعرف بأسماء (الختم-عجل البحر- أطوم) أثناء تقشيرها البطاطس.

شكل حيوان

وأضافت السيدة أنها بمجرد ملاحظتها الشبه المذهل، قامت بإلتقاط صورة لحبة البطاطس التي تشبه حيوان الفقمة وأرسلتها إلى زوجها الذي ضحك كثيرا بمجرد رؤيتها.

ولم تكشف السيدة ماذا فعلت في حبة البطاطس ذات الشكل المميز.

في عيد الفصح..سيدة تعثر على حيوان بحري أثناء تقشيرها بطاطس

في عيد الفصح..سيدة تعثر على حيوان بحري أثناء تقشيرها بطاطس