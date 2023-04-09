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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سحورك في رمضان.. بطاطس بالبشاميل والجبن وكوب زبادي

بطاطس بالبشاميل
بطاطس بالبشاميل

يقدم "صدى البلد" يوميا وجبة سحور غير تقليدية بمكونات مختلفة، حتى لا يمل الصائم من تناول الفول والأجبان يوميا ومع هذه الاختيارات لابد من الاهتمام بتنوع الأصناف.

نقدم لكم طريقة عمل بطاطس بالبشاميل والجبن بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بى سى سفرة.

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مقادير بطاطس بالبشاميل والجبن


بطاطس 
طماطم 
بصل 
ثوم 
لحم مفروم 
صلصة طماطم 
ملح فلفل 
مرقة 
جبنة شيدر
البشاميل
دقيق 
لبن 
زبدة 
كريمة لباني 


طريقة تحضير بطاطس بالبشاميل والجبن


* افرمي الثوم والبصل مع مكعب مرقة قلبيهم جيدا مع ملح وفلفل حتى تحمر تماما

* أضيفي اللحم المفروم واستمري في تقليبها حتى يتغير لونها

* افرمي الطماطم وأضيفي الصلصة للخليط

* قطعي البطاطس مكعبات واقليها نصف قلية

* تبلي البطاطس بملح وفلفل وضعيها في صينية مدهونة زبدة ثم اللحم المعصج ثم بقية البطاطس

* لعمل الباشميل ضعي الزبدة مع الدقيق وقلبيهم جيدا، ثم أضيفي اللبن والكريمة اللباني وجوزة الطيب استمري في تقليبها حتى تحصلي على القوام المناسب وتوضع فى صنية فى الفرن لمدة ربع ساعة ويحمر الوجه.

كوب زبادي بعد السحور لعدم التعرض للعطش أثناء الصيام .

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