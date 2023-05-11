حل مشاكل الجمعيات وتوفير وحدات سكنية مخفضة .. أبرز تحديات تعاونيات البناء على مائدة الحوار الوطنى

كلَف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أبريل 2022، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، المؤتمر الوطني للشباب، الذي يتم تنظيمه تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ومن أبرزها ملف التعاونيات المختلفة والتحديات التى تواجهها وأبرزها تعاونيات البناء والإسكان.

وتحتاج التعاونيات إلى تضافر كافة الجهود للعمل على تعزيز الدعم الحكومي من جميع حكومات الدول الأفريقية لمنظومات التعاون في هذه الدول، وتفعيل دور أكبر للمرأة والشباب في ممارسات التعاونية، وكذلك تفعيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية وتعظيم دور التعاونيات في تنفيذ هذه المهام، علاوة على أهمية العمل على تقليل التأثير من التغير المناخي على الأنشطة التعاونية وخاصة التعاونيات الزراعية.

حجم مشروعات تعاونيات البناء

تمتلك هيئة تعاونيات البناء العديد من المشروعات بمختلف أنحاء الجمهورية تقدر بـ150ألف وحدة سكنية تنفذها الهيئة، بنفسها، إضافة إلى الوحدات السكنية الأخرى التى تنفذها جمعيات الإسكان التعاونى التى تشكل حوالى 160 الف وحدة سكنية اخرى بالمحافظات والقرى، وفى الفترة القادمة سيتم العمل على تفعيل مبادرة التمويل العقارى مع جمعيات الاسكان التعاونى مما سيشكل انفراجة كبيرة فى السوق العقارى المصرى فى ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

الازمة الاقتصادية

تأثرت مشروعات التابعة لهيئة تعاونيات البناء بالوضع الاقتصادى الحالى والحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى إلى تأخر تنفيذ بعض المشروعات، وفقاً لتصريحات خاصة لحسام رزق رئيس هيئة تعاونيات البناء الاسبق، قائلاً " تأثرنا فمشروع مدينة طربول كان مقدر له 13 مليار يورو قبل التغيرات الاقتصادية العالمية الأخيرة، وبالطبع التكلفة زادت".

طربول

ووقع البنك المصري لتنمية الصادرات؛ بروتوكول تعاون جديدا لتوفير أنظمة تمويل ميسرة للمستثمرين بمدينة طربول – التى تشرف عليها الحكومة المصرية وتعتبر أكبر مدينة صناعية ذكية صديقة للبيئة في مصر- بهدف سرعة بدء وتنفيذ مشروعاتهم المختلفة، بما ينعكس على زيادة حجم الإنتاج الصناعي وزيادة الصادرات المصرية وخفض الواردات، كما يأتي ذلك في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

و يقوم البنك المصري لتنمية الصادرات بتوفير التمويل اللازم للمستثمرين الصناعيين الذين تنطبق عليهم شروط مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة ، وذلك بحدود تمويل تصل إلى 100%، من قيمة الوحدة و تمويل الآلات والخامات، مع منح فترات سماح لمدة عام، ومدد سداد متنوعة تمتد حتى 10 سنوات، ويتحمل البنك مصاريف إصدار وثائق التأمين اللازمة، وذلك بهدف دفع عمليات تشييد وتشغيل المصانع داخل مدينة طربول، التي تطورها شركة جي في للاستثمار بالتعاون مع هيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.

وحدات سكنية

وتعمل هيئة تعاوينات البناء والإسكان على توفير وحدات سكنية تعاونية منخفضة التكاليف ولكن بتفاصيل على مستوى عالي من المساحات إلى الوجهات، وتخصيص قطع أراضى للجمعيات التعاونية المختلفة بمختلف محافظات الجمهورية، وفقاً للقانون، مؤكداً أنه يتم الحرص على التصدى لتسقيع الأراضى أو تقسيمها للأفراد ولكن يتم منح الاراضى للجمعيات التعاونية الملتزمة لبنائها.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات الاسكان، أن الأراضي تخصص لنا من هيئة المجتمعات العمرانية وبعد ذلك نجري فيها بعض الأمور ونخصصها لجمعيات، مستدركا أن مشرف على 3500 جمعية، ونتعامل مع أي شكاوى بالاجراءات القانونية الفورية.

الخطة المستقبلية للهيئة

وأعلن اللواء وليد فاروق البارودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن خطة العمل تعتمد على 4 محاور ومرتكزات أساسية، أهمها حل مشاكل الجمعيات، والوقوف على كل التحديات وإزالته بشكل فوري، بجانب التوسع في إنشاء المجتمعات المشتركة سواء صناعية أو تجارية أو إدارية أو سكنية.

وتابع البارودى فى تصريحات صحفية له، " نعمل على توفير مشروعات سكنية بالمدن الجديدة، بجانب المحافظة على المكاسب الدولية عن طريق التعاون مع الدول الإفريقية، واستقدام شركات صناعية من الخارج وفتح مجالات مختلفة لإقامة المشروعات".

وأوضح أن الهيئة تستهدف خلال الفترة المقبلة طرح مزيد من الأراضي والوحدات السكنية، لتلبية الطلب المتزايد على المشروعات المختلفة.