عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بمقدم 30%.. "تعاونيات الإسكان" تطرح أراضي خدمية للبيع بالمزاد العلني

قطع أراضي
قطع أراضي

أعلن اللواء مهندس وليد البارودي، رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، طرح قطع أراضٍ في عدة مدن جديدة للبيع بالمزاد العلني، بمقدم  30% والباقي على 7 سنوات بأقساط نصف سنوية. 
وأوضح اللواء مهندس وليد البارودي، أن قطع الأراضي المطروحة مخصصة مستشفيات ومراكز خدمات تجارية ومدرسة خاصة وحضانة؛ وذلك بمشروعات "لؤلؤة بدري 89 فدان - لؤلؤة أكتوبر منطقة حدائق أكتوبر - لؤلؤة دمياط الجديدة - لؤلؤة برج العرب 93,9 فدان - لؤلؤة القاهرة الجديدة خلف الجامعة الأمريكية بمنطقة المعاهد والجامعات - القاهرة الجديدة التجمع الأول منطقة المستثمرين الشمالية". 

الإمارات الأولى عالمياً في 5 مؤشرات مرتبطة بالطاقة والمياه والبنية التحتية والنقل

في الدوري الإنجليزي .. موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقناة الناقلة

وأضاف رئيس هيئة تعاونيات البناء والإسكان، أنه سيتم بيع كراسات الشروط والمواصفات نظير مبلغ ألف جنيه بمقر الهيئة الرئيسي "3 شارع سمير عبدالرؤوف امتداد مكرم عبيد بمدينة نصر"، بحيث تعقد جلسة البيع بالمزاد العلني يوم الاثنين الموافق 29 مايو 2023، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهيئة الرئيسي. 


وأشار اللواء مهندس وليد البارودي إلى أن تأمين دخول المزاد لقطع الأراضي المطروحة، ٢ مليون جنيه لكل قطعة، على أن يتم سداد التأمين لكل مزاد في نفس يوم الجلسة حتى الساعة ١٢ ظهرا، عدا هيكل خرساني دور أرضي حضانة D2 مقامة على قطعة أرض بمشروع القاهرة الجديدة التجمع الأول سيكون تأمين دخول المزاد مليون جنيه.
 

الأسكان قطع أراضي مدن جديدة المزاد العلني أقساط نصف سنوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل| زيادة 25%.. بشرى سارة لـ 22 مليون مواطن مصري يوم الاثنين

480 جنيها|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن بعد تدخل الحكومة العاجل

متدفعش غير 5 قروش.. التموين تؤكد ثبات سعر رغيف الخبز المدعم

السعودية والإمارات تتنافسان للاستحواذ على صفقة كبيرة في مصر

هدية مايو.. منحة مرتقبة من الحكومة لـ 22 مليون مواطن| تفاصيل

استمارة 6.. أهلي جدة يجهز صدمة مدوية لـ بيتسو موسيماني

انخفاض أسعار الزيت والأرز.. مفاجأة بشأن 4 سلع أساسية بعد زيادة المعروض

إعلامي: قرار عاجل من لجنة الحكام ضد حكم مباراة الزمالك وبروكسي

ترشيحاتنا

في رادس لنا حكايات.. الأهلي يتسلح بسجل مرعب على ملعب الترجي

المالية: لا زيادة على ضريبة الدخل في الموازنة الجديدة

سماع دوي انفجار بمدينة ميلانو الإيطالية |شاهد

"المحبة طريق الكمال".. ننشر كلمة البابا تواضروس باجتماع وفدي الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية

لمناقشة تحضيرات Cop28.. ماكرون يستقبل محمد بن زايد بقصر الإليزيه

انخفاض كبير في أسعار الذهب عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفع سيارته إلى شقته بالدور57.. مستثمر عقاري يثير حالة غضب في أستراليا|شاهد

مع اقتراب موسمها.. كيف تكتشف المانجو السامة والمحقونة بمواد كيميائية؟

بريطانية تلاحظ اختفاء أموال من منزل عائلتها فتكشف المفاجأة|فيديو صادم

حجمه كالبطاطس وعمره بالمليارات.. نيزك محتمل يضرب سطح منزل في أمريكا| شاهد

فيديو

منة فضالي تكشف سرا خطيرا عن حياتها لأول مرة.. شاهد

تزوجته ببطاقة مزوّرة.. حسن شاكوش في النيابة ومحاميه يكشف مفاجأة بقسيمة الزواج|فيديوجراف

فيديو يثير الجدل لأغرب رياضة على الإطلاق في العالم .. شاهد

طبخت ركبتها مع المكرونة.. بلوجر إسبانية تأكل جزءا من جسمها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ