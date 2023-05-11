في الدوري الإنجليزي .. موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقناة الناقلة

يخوض فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح مباراة قوية أمام نظيره ليستر سيتي يوم الاثنين القادم على استاد كينغ باور معقل ليستر سيتي وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ليفربول وليستر سيتي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت السعودية والساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة beIN Sports 2 HD Premium بنقل المباراة.



وقاد محمد صلاح نجم منتخب مصر الوطني فريق ليفربول الإنجليزي الي تخقيق الفوز على نظيره برينتفورد بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما موخرا في اطار منافسات دوري البريميرليج.

محمد صلاح يعتبر أكثر اللاعبين المصريين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم على المستوي المحلي والدولي .

وتخطى محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي حسام حسن مهاجم منتخب مصر الوطني فى أكثر اللاعبين المصريين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم على المستوي المحلي والدولي.

وبلغت أهداف محمد صلاح محليا ودوليا 314 هدفا فيما تجمدت أهداف حسام حسن عند 313.

ونجح محمد صلاح في تحطيم الرقم القياسي الذى حققه حسام حسن وينفرد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين المصريين تسجيلا للأهداف في عالم كرة القدم

محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي برينتفورد

فاز فريق ليفربول على ضيفه برينتفورد، بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أنفيلد”، في الجولة الخامسة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف ليفربول جاء عن طريق محمد صلاح في الدقيقة 13 من متابعة لتمريرة زميله فيرجيل فان دايك.

وأصبح “مو”، خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في كل المسابقات بالتساوي مع ستيفن جيرارد برصيد 186 هدفًا.

لاعبو برينتفورد كثفوا محاولاتهم لتسجيل هدف التعادل، وهزوا شباك ليفربول بالفعل في الدقيقة 40 عن طريق مبيومو، لكن تم إلغاءه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

استمرت محاولات الطرفين في الشوط الثاني للتسجيل، لكن الشباك ظلت نظيفة، ليحافظ ليفربول على انتصاره.

وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد ليفربول إلى 62 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند 50 نقطة في المركز التاسع.