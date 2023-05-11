أول شركة تنفذها | القابضة لمياه الشرب تطلق مسابقة جوائز التميز الحكومي

أطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة، مسابقة التميز بالشراكة مع جائزة مصر للتميز الحكومى بوزارة التخطيط، فى مبادرة الأولى من نوعها كأول شركة قطاع أعمال عام، تشارك فى تنفيذ منظومة الجوائز الداخلية، تحقيقا لأهداف الشركة الاستراتيجية ورؤية الدولة المصرية 2030.

وقال المهندس ممدوح رسلان: "أنه انطلاقا من حرص الشركة القابضة على تقديم خدمة متميزة للمواطنين، أطلقنا *جوائز التميز* لهذا العام فى مجالى خدمة العملاء والخط الساخن".

وأضاف أن الهدف من إطلاق جائزة التميز هو تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين وترسيخ قيم العطاء والانتماء، وتحفيز العاملين على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة.

وأشار الدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، خلال اجتماع اللجنة العليا لإطلاق جوائز التميز بالشركة القابضة، إلى أن الجائزة تهدف إلى التطوير والتحسين والتميّز الإداري وإحداث حراك في مجال الإدارة، وخلق فكراً قيادياً إيجابياً لتبنّي التميّز المؤسسي.

وكانت الشركة القابضة قد عقدت منذ أيام ورشة عمل تنسيقة مع مسئولى جائزة التميز الحكومى بوزارة التخطيط لرسم خارطة الطريق والخطوات الاجرائية ومراحل إطلاق الجائزة فى مجال خدمة العملاء والخط الساخن، للاطلاع على آليات إدارة الجوائز الداخلية ومهام فريق العمل، والذي سيعد بمثابة حلقة الوصل المباشرة مع فريق إدارة الجائزة للتنسيق لعمليات إدارة الجوائز الداخلية.