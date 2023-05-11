استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على “السادات” مطرب مهرجانات شهير داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد وبحوزته مواد مخدرة وبصحبته سيدة وآخر ، تم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من رئيس مباحث الشيخ زايد ثان يفيد بإلقاء القبض على مطرب المهرجانات (السادات) وبصحبته سيدة لممارسة الرذيلة وتاجر مخدرات بحوزته مخدر الأيس، داخل فيلا مستأجرة بمعرفة مطرب المهرجانات.

تم التحفظ على المتهمين وتحريز المضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واحيل للنيابة العامة للتحقيق.