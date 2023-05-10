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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تطور جديد..حسن شاكوش أمام النيابة: زوجتي ضحكت على المأذون وزوّرت بقسيمة الزواج

حسن شاكوش وزوجته
حسن شاكوش وزوجته

تواصل نيابة أكتوبر أول تحقيقاتها في الاتهامات المتبادلة بين مطرب المهرجانات حسن شاكوش وزوجته ريم طارق اثر الخلافات التي نشبت بينهما عقب شهرين فقط من الزواج. 

وأمام النيابة أدلى حسن شاكوش ودفاعه بالاتهامات التي وجهها لزوجته ريم طارق في محضر الشرطة، ونفى شاكوش جميع التهم الموجهة إليه؛ ومنها طرد زوجته من منزل الزوجية، وسرقة قائمة المنقولات، وإيصال أمانة بقيمة مؤخر الصداق.

 

وقال محامي حسن شاكوش: «كل اللي حصل إنه كان فيه اتفاق شفوي بينهما أقر شاكوش فيه بأنه ملزم بمبلغ 300 ألف جنيه مؤخرا، و80 ألفا لقائمة المنقولات، وانتهى التحقيق بنفي شاكوش جميع التهم الموجهة إليه».

وأكد محمد أبو العلا، أن موكله حسن شاكوش اتهم زوجته ريم طارق ووالدها بأنهما شهرا به، وقاما بتزوير محرر رسمي بأنها لم يسبق لها الزواج؛ حيث قامت الزوجة بإخفاء البيانات، مؤكدًا أن المأذون حصل على البيانات من حسن شاكوش وريم طارق بشكل منفرد لكل منهما، وبطاقة ريم مكتوب فيها آنسة؛ ولم تقدم قسيمة الطلاق للمأذون.

وأوضح محامي حسن شاكوش، أن موكله لم يكن يعلم أن الزوجة ريم طارق سبق لها الزواج؛ لذلك تقدم شاكوش بمحضر رسمي ضد زوجته يتهمها فيه بتزوير بياناتها.

وقال دفاع المطرب حسن شاكوش أمام جهات التحقيق: اللي حصل إن موكلي فوجئ  بإرسال زوجته رسالة صوتية له على هاتفه المحمول، مفادها قيامها بترك سكن الزوجية، وبعدها اكتشف اختفاء مبلغ مالي يقدر بـ 500 ألف جنيه من سكن الزوجية.

واستدعت نيابة أكتوبر أول، حسن شاكوش للمثول أمام النيابة والاستماع لأقواله في محضر السرقة الذي يتهم فيه ريم بسرقة مبلغ نصف مليون جنيه، وتعهد محامي شاكوش بحضوره أمام النيابة.

وقالت المستشارة هايدي الفضالي في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، إنه لم يصدر حتى الآن قرار باستدعاء ريم أمام جهات التحقيق المختصة، وأنه تم تقديم طلب لاستخراج وثيقة الزواج الأصلية والمتواجدة بمحكمة الأسرة التابع لها المأذون بدائرة قصر النيل.

وأضافت الفضالي، أن جهات التحقيق ستستمع لأقوال المطرب حسن شاكوش في إتهامه لزوجته ريم طارق بسرقة مبلغ نصف مليون جنيه من منزل الزوجية.

وكشفت مصادر أمنية أن الواقعة مجرد خلاف بين زوجين ولا يوجد تقرير طبي من الزوجة يفيد تعرضها للضرب من زوجها حيث اكتفت باتهامه بطردها من المنزل والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وإيصال أمانة حرره لها بديلا لمؤخر الصداق كما أنه في المقابل قام حسن شاكوش باتهامها بالاستيلاء على مبلغ 500 ألف جنيه "محضر قصاد محضر".

وأضافت المصادر أن النيابة هي الجهة المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة سواء باستدعاء الطرفين لسماع أقوالهما حول الاتهامات المتبادلة أو بقرارات أخرى، حيث حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة بعد اقل من شهرين على زفافهما الأسطوري وسجودها في قاعة الحفل.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من العقيد عمرو حجازى، مفتش المباحث، يفيد فيه بحضور ريم صادق -28 سنة - ربة منزل ومقيمة داخل كمبوند شهير، إلى القسم لتضررها من زوجها حسن منصور وشهرته «حسن شاكوش» لقيامه بطردها من منزل الزوجية منذ أيام والاستيلاء على المنقولات الزوجية وشبكتها وإيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت إن الخلاف منذ فترة وعللت تأخيرها في تحرير محضر أملا في الصلح بينهما، إلا أنه قام بإرسال رسالة لها برغبته في إنهاء العلاقة الزوجية، فقامت على الفور بتحرير محضر له اليوم وطلبت إثبات الحالة، وحرر المطرب الشعبي حسن شاكوش، محضرا ضد زوجته ريم طارق، يتهمها بسرقة نصف مليون جنيه والهروب من المنزل.

وتلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من المطرب الشعبي حسن شاكوش، يتهم زوجته ريم طارق بسرقة نصف مليون جنيه والهروب من المنزل، يأتي ذلك عقب قيام الزوجة بتحرير محضر ضد شاكوش تتهمه بالسرقة والاستيلاء على مجوهراتها.

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