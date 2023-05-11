عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يزور ديري "الثلاثة ينابيع" و "أخوات يسوع الصغيرات" بـ الفاتيكان

زيارة اليوم
زيارة اليوم

زار قداسة البابا تواضروس الثاني، والوفد المرافق لقداسته، مساء اليوم، دير راهبات "الثلاثة ينابيع" بالڤاتيكان، كما زار دير "أخوات يسوع الصغيرات" المجاور له.

ويحمل الدير اسم "الثلاثة ينابيع" لأنه بحسب تقليد الكنيسة الكاثوليكية، سار على أرض هذا الدير القديس بولس الرسول، وتم قطع رأسه على عمود موجود داخل الدير، وجاءت تسمية الدير بالثلاثة ينابيع حيث إنه عند قطع رأس القديس بولس خرج من الأرض ثلاثة ينابيع ماء موجودة حتى الآن داخل الكنيسة الأثرية بالدير.

ورحبت الأخت مارتا رئيسة الدير والراهبات بقداسة البابا معربين عن فرحتهم بزيارة قداسته للدير.

وألقى قداسته كلمة محبة، قال فيها: نحن سعداء أننا في المكان الذي يحمل اسم القديس بولس الرسول. هذا القديس العظيم الذي علمنا الكثير في مسيحيتنا. وأقف أمام عبارتين قالهما القديس بولس عن محبة المسيح، فقال: "مَحَبَّةَ الْمَسِيحِ تَحْصُرُنَا" (كورنثوس الثانية ٥: ١٤) ونحن في حياتنا نشعر أن المسيح دائما يحتضننا فعندما ننظر إلى الصليب المقدس نجد ذراع المسيح المفتوحة تحتضن العالم كله، خاصة نحن الذين نعيش التدبير الرهباني فكل من كرسوا حياتهم للمسيح يجدوا لنفسهم نصيب في حضن المسيح، سواء في حياة الخدمة أو حياة الرهبنة ونشعر بهذه المحبة. هذه المحبة تعطينا القوة وتعطينا الشهادة باسم المسيح في كل مكان. المسيح يحتضننا جميعًا ويبحث عنا ونجد سلامنا وراحتنا فيه، ليس كأفراد بل ككنائس أيضًا، ينظر إلينا من السماء ويعطينا هذه المحبة، أقول لكل قلب افتح قلبك للمسيح فتمتليء بالمحبة ولتأخذ المحبة وتقدمها للآخرين. 

ثانيًا: يا أحبائي بولس الرسول هو القديس الذي علمنا أن "اَلْمَحَبَّةُ لاَ تَسْقُطُ أَبَدًا" (كورنثوس الأولى ١٣: ٨)، فابني حياتك على المحبة فتجد حياتك دائمًا تنظر نحو السماء. حقًا المحبة لا تسقط أبدًا في حياتنا الرهبانية، المحبة، فكل دير هو عائلة محبة ويمكن أن نجتهد في هذه المحبة فهي لا تسقط أبدًا، وفي الحياة الرهبانية نُسقِط كل شئ ونتجه فقط إلى واحد نبني فيه خلاصنا وتوبتنا وعلاقتنا الاجتماعية نبنيها على المحبة.
إن نجحت في العبارتين سوف تمتلئ بالفرح الذي يأتي من محبة المسيح.

واختتم قداسته كلمته قائلًا: أشكركم كثيرًا وسعيد جدًا بزيارة هذا الدير وسعيد أن نقف في موضع القديس بولس الرسول ونطلب صلواته لكي ما نصير شهود مثله.
بعد ذلك توجه قداسة البابا إلى دير "أخوات يسوع الصغيرات"، حيث زار قداسته، كنيسة الدير وتفقد خدمتهم من أعمال فخارية وأعمال يدوية وأبدى إعجابه وسعادته بخدمة راهبات الدير وفي نهاية الزيارة ودعت الراهبات بترتيل مجموعة من ترانيم الفرح. 

IMG-20230511-WA0043
IMG-20230511-WA0043
IMG-20230511-WA0042
IMG-20230511-WA0042
IMG-20230511-WA0045
IMG-20230511-WA0045
IMG-20230511-WA0044
IMG-20230511-WA0044

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز يتوج بأول بطولة في تاريخه | تفاصيل

كنز دفين داخل الأراضي المصرية.. وتوجيه رئاسي عاجل بشأنه

مفاجآت | مهيب : خبر مهم في اجتماع مجلس الزمالك بعد قليل

استعدوا لسهرة حمرا.. القبض على مطرب مهرجانات شهير وسيدة بفيلا بالشيخ زايد

تحرك عسكري.. قرار عاجل من رئيس الشيشان بشأن حرب أوكرانيا

صدمة مدوية.. كولر يرفض عودة نجم الأهلي

بركاتك يا أهلي| كاف يصعق الترجي بقرار صادم.. و10 غيابات مؤكدة

أخبار الأهلي .. رسالة غامضة من كهربا.. وكاف يصدم الترجي| وغياب الشحات

ترشيحاتنا

إعلان على تيك توك .. القبض على طالب روج لبيع رتب عسكرية مقلدة

إيمان العاصي : جاتلي رسايل تهديد بسبب دوري بمسلسل جعفر العمدة

دعاء الرسول للمريض يشفيه ويرد عليه صحته .. ردده فى ليلة الجمعة

إيلون ماسك يتنحى عن منصبه كمدير تنفيذي لتويتر ويعيَّن "المرأة الغامضة"

خالد لطيف: مجلس الزمالك متسمك باستمرار مرتضى منصور

يوفنتوس يتعادل بصعوبة مع إشبيلية في نصف نهائي الدوري الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو حاسس بدوخة .. اعرف التصرف السليم للتخلص منها

من الزمالك والأهلي وريال مدريد| خطة موسيماني لخطف خماسي النجوم لأهلي جدة

بعد ضبطها في شبرا الخيمة.. ماذا يحدث للجسم بعد تناول لحوم الحمير ؟

امل جديد لفاقدي البصر | تفاصيل غير متوقعة

فيديو

خائفة.. عائشة بن أحمد تكشف سر إضرابها عن الزواج/ فيديو جراف

أكثر من 2000 مولود.. اسم محمد يتصدر المرتبة الأولى في ألمانيا

صدمة الترجي قبل مواجهة الأهلي | فيديو

كفن بدل الفستان .. تفاصيل مأساة عروس المنوفية "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

اﻟﻤﺰﻳﺪ