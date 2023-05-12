بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم ملاكي وتوك توك ببني مزار بالمنيا

أصيب 7 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة توك توك بطريق إحدى قرى مركز بني مزار بشمال المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ومركبة توك توك أمام إحدى قرى مركز بني مزار.

بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف والفحص وإجراء التحريات الأولية، تبين وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم عمال وهم: سالم. س. ع 28 عاما ومحمد. ع. م 45 عاما ونسيم. م. ا 55 عاما ومجدي. ح. م 56 عاما وعوض. ل. ا 59 عاما وميخائيل. م. ج 20 عاما وفتحي. ع. ب 55 عاما يقيمون في مركز بني مزار.

تم نقل جميع المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه كسور وارتجاج، والمصاب الأخير دخل في غيبوبة تامة، وتم التحفظ علي السيارة الملاكي ومركبة التوك توك تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

