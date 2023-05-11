هربا من الحر.. استخراج جثة شخص من ترعة بإحدى قرى المنيا

انتشلت قوات الإنقاذ النهري جثة شخص من ترعة زاوية حاتم غرب مركز المنيا، وتبين بإجراء التحريات أنه غرق أثناء الاستحمام هربا من الحر تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة طافية بالمجري المائي لترعة زاوية حاتم غرب مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال جثة شاب 21 عاما وأفادت التحريات الأولية أنه لقي مصرعه غرقا داخل الترعة أثناء الاستحمام هربا من الحر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

