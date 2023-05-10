مات قبل زفافه بـ 3 أيام.. تفاصيل وفاة كيرلس في حادث تصادم

لم يكن الشاب كيرلس أبن محافظة المنيا، والذى كان قد مؤخرا من كل التفاصيل الخاصة بحفل زفافة واستعداداته للزواج، في مخيلته أن تكون نهايته قبل فرحة يثلاثة أسام في حادث شنيع أدى إلى إصابة العشرات، وكان كيرلس أحد ضحايا هذا الحادث الذى تسبب في وفاة الشاب قبل زفافة بـ 3 أيام، للتبدل مظاهر الفرحة لدى أسرته إلى حزن وألم وصراخ على فراق هذا الشاب.

حزن بمركز ملوي

حالة من الحزن يعيشها أهالي مركز ملوي جنوب المنيا ،بعدما تلقوا خبر وفاة الشاب كيرلس جمال داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث تصادم بين سيارتين ميكروباص على طريق القاهرة أسوان الزراعي السريع والذي نتج عن إصابة 19 شخصاً تم نقلهم إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج.

وبعد وفاة الشاب كيرلس جمال شعر الجميع بحزنٍ شديدٍ فيما عبر أحد أقاربه عن حزنه العميق لفقدان شاب محبوب من الجميع.

كان رايح شغله

وقال مينا زكريا أحد أقارب الشاب كيرلس إنه كان مقرراً عقد حفل زفاف كيرلس السبت المقبل، وكان قد انتهى من جميع الترتيبات الخاصة بالحفل، موضحا أن الشاب كيرلس كان متجهاً إلى عمله عندما وقع الحادث.

كان الطريق الزراعي القاهرة أسوان ملوي جنوب م المنيا، قد شهد مساء الأحد الماضي حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص أسفر عن إصابة 19 شخصاً بسحجات وكدمات واشتباه كسور وارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وانتقل رجال الشرطة وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.