المنيا: تقنين عدة حالات من أراضي أملاك الدولة خلال اجتماع لجنة البت

عقد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اجتماع لجنة البت المشكلة طبقا لأحكام القانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية رقم 18 لسنة 2017، لتوفيق أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود المحافظة لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة .

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور محمد عقل، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمستشار دكتور وائل فرحات المستشار القانوني للمحافظة، اللواء أشرف عبد المالك مساعد مدير الأمن، والمقدم حازم السيد مساعد المستشار العسكري، والمهندس عاطف طه مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.

تابع نائب المحافظ، آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، كما تم استعراض إجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وإجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.