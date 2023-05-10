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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: تقديم الخدمات الطبية لـ 1948 حالة بقرية أبو خلقة

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة ، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث تجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

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وأوضح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية أبو خلقة التابعة لمركز ديرمواس خلال يومي 8 و 9 من مايو الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1948 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأضاف الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات منها الكشف على 317 حالة جراحة وتحويل عدد من الحالات لاستكمال العلاج بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي من خلال 11 عيادة متنقلة.

أعمال المبادرة الرئاسية أسامة القاضي محافظ المنيا الخدمات الطبية والعلاجية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء مديرية الصحة بالمنيا

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