عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم المنيا يكرم عاملا تصدى للصوص حاولوا سرقة مدرسة

وكيل تعليم المنيا
وكيل تعليم المنيا يكرم عاملا

كرم حمدى مصطفى محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والقائم بأعمال وكيل الوزارة،  خلف نصر درويش، عامل بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانوية بنات التابعة لإدارة المنيا التعليمية، وذلك لشجاعته فى التصدى لعدد من اللصوص حاولوا سرقة المدرسة.

انتظام أعمال توريد محصول القمح بشون وصوامع المنيا

نائب محافظ المنيا يدعو جميع الجهات للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

وأكد وكيل المديرية أن عامل المدرسة مثال يحتذى به فى الشجاعة والتفانى والإخلاص فى العمل، وقام وكيل المديرية بمنحه  شهادة تقدير وجائزة مالية.

كما شهد وكيل مديرية التربية والتعليم بدء تنفيذ برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، والتى تستمر لمدة 3  أيام بقاعات مدرسة الثانوية بنين بإدارة مغاغة التعليمية مدرسة الرسمية للغات بأرض المحلج بإدارة بنى مزار التعليمية مدرسة الثانوية بنات الجديدة بإدارة سمالوط التعليمية، وقاعة إدارة مطاى التعليمية ومدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانوية بنات بإدارة المنيا التعليمية ومدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بنين بإدارة أبو قرقاص التعليمية مدرسة دير مواس الثانوية الصناعية بإدارة دير مواس التعليمية، قاعة نقابة المعلمين بإدارة ملوى التعليمية.

وأوضح حمدى مصطفى، وكيل المديرية، أن الهدف العام للبرنامج، هو التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية للمعلم، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي، حيث إنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة لذلك.

 

إدارة المنيا التعليمية التدريب الذهني والبدني الثانوية الصناعية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء توريد محصول القمح نائب محافظ المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأييد الحكم.. قرار عاجل ضد محمد رمضان في سب وقذف عمرو أديب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

تطور مفاجئ بشأن إمكانية انتقال موليكا من بشكتاش إلى الأهلي

التفاصيل والفوائد| شهادة ادخار عقارية جديدة بـ60 ألف جنيه مقدم واستلم شقتك

موضوعات متعلقة

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأبوقرقاص جنوب المنيا

ترشيحاتنا

اتهامات تلاحق نتفلكس.. والمتحدة ترد بعمل وثائقي ضخم عن الملكة كليوباتر

مصير أوكرانيا.. انتقادات واسعة لـ زيلينسكي بعد قراره الجديد

لجنة صياغة ومراجعة مشروع قانون الإجراءات الجنائية توافق على عدد من المواد

تمهيداً للدفن.. وصول جثمان الراحل محمود بكرى لمسقط رأسه بقنا |شاهد

بيان عاجل من بولندا بشأن سقوط صاروخ روسي علي أراضيها

الصحة الفلسطينية: استشهاد 4 مواطنين جراء القصف الإسرائيلي لغزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زينب عبد الباري.. أول سيدة تصبح نقيبًا للفلاحين | ما قصتها ؟

بحضور 4 أشخاص فقط..حفل زفاف مغنية عالمية يلفت الانتباه.. شاهد

على شكل فيونكة.. درة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولادة أول طفل من 3 أشخاص في بريطانيا..كيف حدثت التجربة المثيرة للجدل؟

فيديو

الحكومة توافق على نظام العمل عن بعد لمدة 6 أشهر

30 مليار دولار لمصر .. الحوار الوطني يخطط لجذب 30 مليون سائح

الحوار الوطني | كيف نواجه التضخم وما أسبابه الحقيقية ؟

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ