وكيل تعليم المنيا يكرم عاملا تصدى للصوص حاولوا سرقة مدرسة

كرم حمدى مصطفى محمود، وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنيا والقائم بأعمال وكيل الوزارة، خلف نصر درويش، عامل بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانوية بنات التابعة لإدارة المنيا التعليمية، وذلك لشجاعته فى التصدى لعدد من اللصوص حاولوا سرقة المدرسة.

وأكد وكيل المديرية أن عامل المدرسة مثال يحتذى به فى الشجاعة والتفانى والإخلاص فى العمل، وقام وكيل المديرية بمنحه شهادة تقدير وجائزة مالية.

كما شهد وكيل مديرية التربية والتعليم بدء تنفيذ برنامج التدريب الذهني والبدني للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم"، والتى تستمر لمدة 3 أيام بقاعات مدرسة الثانوية بنين بإدارة مغاغة التعليمية مدرسة الرسمية للغات بأرض المحلج بإدارة بنى مزار التعليمية مدرسة الثانوية بنات الجديدة بإدارة سمالوط التعليمية، وقاعة إدارة مطاى التعليمية ومدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى الثانوية بنات بإدارة المنيا التعليمية ومدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بنين بإدارة أبو قرقاص التعليمية مدرسة دير مواس الثانوية الصناعية بإدارة دير مواس التعليمية، قاعة نقابة المعلمين بإدارة ملوى التعليمية.

وأوضح حمدى مصطفى، وكيل المديرية، أن الهدف العام للبرنامج، هو التأهيل الذهني والبدني للمعلمين الجدد، وأن الناتج التربوي من التدريب هو تعزيز روح الانتماء الوطني، ورفع الكفاءة الذهنية والبدنية للمعلم، بجانب تعزيز مهارات التواصل، بالإضافة إلى إعداد المعلمين الجدد لاجتياز الاختبارات البدنية والمقابلات الشخصية المتممة للبرنامج التدريبي، حيث إنه لا يجوز إتمام التعاقد إلا بعد اجتياز التدريبات المحددة لذلك.