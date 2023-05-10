نائب محافظ المنيا يدعو جميع الجهات للمشاركة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

دعا الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا، كافة الجهات المعنية الحكومية والخاصة وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والجهات المهتمة بالمشروعات الخضراء، إلى التقدم للمشاركة في الدورة الثانية من أعمال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال المنصة الالكترونية http://www.sgg.eg، والتي بدأت في استقبال الاعمال مطلع أبريل الماضي وتستمر حتى نهاية مايو الحالي، وذلك بإشراف ومتابعة كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية، في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوحيد الجهود للتصدي للتغيرات المناخية والحفاظ على البيئة بما يساهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد نائب المحافظ، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة في التعامل مع قضايا المناخ من خلال تقديم مشروعات تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي، مشيراً الي انه تصنيف المشروعات المشاركة بالمبادرة يشمل (6) فئات متنوعة ما بين (مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة، ومشروعات خاصة ومرتبطة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، فضلا عن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة) .

أشاد نائب المحافظ، بما تحقق من نجاح خلال الدورة الأولى من المبادرة من خلال الجهود التنسيقية والتكامل بين الوزارات المعنية على المستوى المركزي، مما ساهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل القضايا البيئية الملحة من خلال المشروعات المقدمة وربطها بالقضايا التنموية التي تواجه المحافظات، وزيادة الإدراك حول أهمية توجيه الاستثمارات الخاصة بالمحافظة للمشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية.