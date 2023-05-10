بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 8 أشخاص جميعهم من مركز سمالوط، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز المنيا بسبب عطل فني بفرامل إحدي السيارتين، واختلال عجلة القيادة بيد السائق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 8745 ربع نقل، والسيارة رقم 5134 نصف نقل بالطريق الصحراوي الغربي شمال بوابة الرسوم بمدخل مركز المنيا.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور والبحث الجنائي وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب حدوث عطل فني بالفرامل بإحدي السيارتين التي اصطدمت بالثانية، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

ونقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف جميع المصابين إلي المستشفي العام لتلقي العلاج وهم: يحي. ج. م 32 عاما ويان. ا. ا 48 عاما واحمد. ج. ا 30 عاما وسليمان. م. س37 عاما ومرعي. ت. ع 62 عاما ومحمد. ا. م 30 عاما ويسري. ف. ت 47 عاما وفرحات. خ. ا 27 عاما وجميعهم يقيمون في مركز سمالوط وتراوحت إصابتهم ببين سحجات وكدمات واشتباه نزيف وكسور وأرتجاج، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

