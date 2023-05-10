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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب ميكروباص بملوي جنوب المنيا

حادث مروري بالمنيا
حادث مروري بالمنيا

لقى شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب مدخل مدينة ملوي، أسفر الحادث عن وفيات و مصابين.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية، لموقع البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، لتلقي كافة الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق

الأجهزة الامنية الأجهزة الأمنية بالمنيا الطريق الصحراوي الغربي انقلاب سيارة ميكروباص عمليات النجدة

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