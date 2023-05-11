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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شون وصوامع المنيا تستقبل 162 ألف طن من محصول القمح

توريد محصول القمح
توريد محصول القمح

أعلن الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، أن إجمالي ما تم توريده من محصول القمح بلغ 162722 طنا و103 كيلو بالشون الحكومية والصوامع منذ بدء موسم حصاد 2023، حيث بدأت أعمال التوريد في 15 أبريل الماضي، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

 

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من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن إجمالي المساحة المزروعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم. 

وأكد على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية وذلك لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

أعمال التوريد توريد محصول القمح شون وصوامع غرفة العمليات الرئيسية وكيل وزارة التموين موسم حصاد لجان متخصصة محصول القمح

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