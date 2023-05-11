فرحة بعد يومين.. التفاصيل الكاملة لوفاة كيرلس عريس ملوي في حادث| صور

لا يزال الحزن يخيم على أهالي مدينة ملوي جنوب المنيا بعد وفاة الشاب كيرلس جمال والذي كان يعمل محاسب في أحد البنوك الحكومية وكان يستعد لعقد حفل زفاف بعد غدا السبت.

فقد طبع كيرلس وخطيبته دعوات حفل الزفاف لتوزيعها على المعازيم من الأهل والأصدقاء وبينما كان العريس متجها إلي مدينة المنيا التي تبعد حوالي 50 كيلو متراً عن ملوي اصطدمت سيارة ميكروباص كان يستلقها بأخرى على طريق الصعيد الزراعي ليلقي الشاب مصرعه بعد وقت قليل من نقله للمستشفي وقبل زفافه إلى عروسه بعدما تم الانتهاء من جميع تجهيزات الفرح.



وبحسب بلاغ تلقته أجهزة الأمن فإن كيرلس عريس ملوي كان يستقل سيارة أجرة ميكروباص محملة بالركاب انطلقت من موقف مدينة ملوي وفي المسافة بين قريتي «المحرص» و«الروضة» بمركز ملوي وقع حادث تصادم بسيارة ميكروباص أخرى ومن شدة الارتطام أصيب 19 شخصا من مستقلي السيارتين.

وشيع المئات من الأهل والأقارب والاصدقاء جثمان كيرلس وانتشرت بوستات نعي وتعزية علي جميع وسائل التواصل الاجتماعي تنعي الشاب كيرلس جمال



وعبر مينا زكريا أحد أقارب الشاب كيرلس عن حزنه الشديد لفقدان شاب محبوب من الجميع موضحا أن حفل زفاف كيرلس كان مقرراً له بعد غدا السبت وكان قد انتهى من جميع الترتيبات الخاصة بالحفل، موضحا أن الشاب كيرلس كان متجهاً إلى عمله عندما وقع الحادث ولكن قدر الله.

يشار إلى ان الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت في وقت سابق إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بسبب السرعة على طريق الصعيد الزراعي السريع القاهرة - أسوان، بين سيارتين ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 19 شخصاً من بينهم الشاب كيرلس جمال.



الشاب كيرلس جمال

الشاب كيرلس جمال

الشاب كيرلس جمال