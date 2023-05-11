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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المنيا تستقبل وفد مركز الخدمات المعرفية والالكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات

رئيس جامعة المنيا
رئيس جامعة المنيا مع الوفد

استقبل الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا بحضور الدكتور عواد فرغل مدير مركز التعلم المدمج بالجامعة فريق عمل مركز الخدمات المعرفية والإلكترونية بالمجلس الأعلى للجامعات وذلك في مستهل زيارتهم للجامعة لمراجعة المقررات الإلكترونية والتحقق من جودة تطبيقات التعليم الإلكتروني الخاصة ببرنامج البكالوريوس المهني في إدارة المنشآت السياحية والفندقية بكلية السياحة والفنادق، تمهيداً لإصدار القرار الوزاري ببدء العمل بالبرنامج اعتبارا من العام الجامعي القادم 2023 / 2024.

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حضر اللقاء من أعضاء الفريق د. جون فايز، ود. مروة سليمان، د. محمد حسن ومريم فايق، ورضوى عصام، ومن جانب الجامعة د. عصام أبو السباع نائب مدير مركز التعلم المدمج، ود. أحمد عزمي مدير التعليم الإلكتروني بالجامعة.

وأوضح الدكتور فرحات بأن الجامعة تمتلك وحدة متميزة للتعلم الإلكتروني وإنتاج المقررات الإلكترونية تعمل بالشراكة مع العديد من الجامعات المصرية، وتستخدم أحدث الطرق في مجالات التعلم، وتوفر بيئة رقمية تدعم العملية التعليمية، وتحولها من طور التلقين التقليدي، إلى الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات، والتي يعتبر التعلم الإلكتروني فيها من أهم هذه الأنماط المتطورة لأنظمة التعلم بنظام التعلم المدمج.

وأشاد فريق مركز التعلم الإلكتروني بالإمكانيات والمقومات المادية والبشرية وكفاءة البنية التحتية للبرنامج، وتأهيل معامل الحاسب الآلي وقاعات التدريس والتدريب وذلك في إطار استعدادات مركز التعلم المدمج بالجامعة لافتتاحه قريباً.

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