تجوب قرى "حياة كريمة".. نائب محافظ المنيا يشهد إطلاق المكتبة المتنقلة الجديدة

شهد الدكتور محمد أبو زيد نائب محافظ المنيا إطلاق مكتبة مصر العامة للمكتبة المتنقلة الجديدة ضمن خطة المحافظة لتنفيذ توجيهات وزارة الثقافة عقب تدشين الوزارة أسطول من المكتبات المتنقلة بمقر العاصمة الادارية، لتجوب قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بنطاق 6 محافظات وهي (الأقصر – قنا – المنيا – البحيرة – الدقهلية - دمياط).

جاء ذلك بحضور الدكتور أمل عليوة مديرة مكتبة مصر العامة وطه نصر نائب مدير مكتبة مصر العامة ورئيس لجنة استلام المكتبة المتنقلة.



قال نائب المحافظ إن مشروع المكتبة المتنقلة يهدف إلى إثراء الحركة الثقافية من خلال التجول بعدد من الأماكن العامة والقرى والنجوع التي تفتقد الى وجود المكتبات وإتاحة كم متنوع من الكتب والمجلات والأفلام التعليمية والعديد من الأنشطة التي تشجع النشء على القراءة والاطلاع، إلى جانب تقديم أنشطة متنوعة بين جلسات الحكي وورش الاشغال الفنية واليدوية والسينما الصغيرة ومسرح العرائس والمسابقات الثقافية والألعاب الجماعية التفاعلية وغيرها من الأنشطة.



وأشار "أبو زيد" إلى أن فعاليات مشروع المكتبة المتنقلة، يأتي بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الثقافة وفق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تمثل محور بناء الإنسان ورفع الوعي لديه من أهم محاورها، كما تعد تجربة فريدة تساهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات متميز لكل مكتبة وفقًا لكل محافظة واحتياجاتها ووصولاً إلى أبعد نقطة بكل محافظة.



من جانبها أكدت الدكتور أمل عليوة مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا حرص المكتبة لمتابعة تنظيم فعاليات المكتبة المتنقلة لتجوب قري المحافظة، بصفة دورية ومستمرة لاستيعاب أكبر عدد من الفئات العمرية المختلفة من المواطنين، لتعظيم الاستفادة منها ولرفع المستوى الثقافي والفكري.