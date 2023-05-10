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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضمن الموجة 21..

إزالة 19 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

حملة لإزالة التعديات
حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة

تابع اللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة المنيا تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال تنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بقري مركز أبو قرقاص

يأتي ذلك حضور تاج  أبوسداح رئيس مركز أبوقرقاص وذلك لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة؛ تنفيذاً لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

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وأوضح "عقل" انه خلال الحملة تم إزالة 19 حالة تعدي بالبناء المخالف والعشوائي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، شملت قري (ابيوها – أبو قرقاص البلد – بني حسن الشروق).

وشدد على أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية.

 

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