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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مات في حادث سيارة

بعد تجهيزات الفرح|القصة الكاملة لوفاة عريس قبل زفافه بـ 3 أيام في المنيا..شاهد

الشاب كيرلس جمال
الشاب كيرلس جمال

حادثة مأساوية في محافظة المنيا.. يحلم مثله مثل باقي الشباب بيوم العمر، والالتقاء والعيش بسلام مع من اختارها قلبه، وصدق عقله عليها، وبدأ بترتيب يوم الزفاف، وطباعة دعوات حفل الزفاف الذي سيكون يوم السبت القادم الموافق 13 مايو، ولكن دائماً تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وتصطدم أحلام وطموحات الشاب وتتوقف ليزفه الأهل والأقارب وخطيبته إلى مثواه الأخير بعد وفاته في حادث تصادم، وتوفي على إثره.. إنه الشاب المحبوب كيرلس جمال ابن مدينة ملوي في محافظة المنيا.

مصرع عريس قبل زفافه بـ 3 أيام بحادث تصادم

بداية الواقعة كانت باستقلال الشاب العريس كيرلس الذي يعمل محاسباً في أحد البنوك الحكومية بمدينة المنيا،  حيث ركب سيارة أجرة ميكروباص محملة بالركاب، وانطلقت من موقف مدينة ملوي وفي المسافة بين قريتي «المحرص» و«الروضة» بمركز ملوي وقع حادث تصادم بسيارة ميكروباص أخرى ومن شدة الارتطام أصيب 19 شخصًا من مستقلي السيارتين، على طريق الصعيد الزراعي ليلقى الشاب مصرعه بعد وقت قليل من نقله للمستشفي وقبل زفافه إلى عروسه بعدما تم الانتهاء من جميع تجهيزات الفرح.

حزن وآلم على أهالي مدينة ملوي

ولا يزال الحزن يخيم على أهالي مدينة ملوي جنوب المنيا بعد وفاة الشاب كيرلس جمال والذي كان  يعمل محاسباً في أحد البنوك الحكومية وكان يستعد لعقد حفل زفاف بعد غد السبت، ويترك بسمته التي لا تفارق وجهه ومحبته الكبيرة للجميع لتكون منارة لهم في الحياة.

وشيّع المئات من الأهل والأقارب والأصدقاء جثمان كيرلس وانتشرت بوستات نعي وتعزية علي جميع وسائل التواصل الاجتماعي تنعي الشاب كيرلس جمال.

وقع الحادث أثناء ذهاب الشاب لعمله

وعبر مينا زكريا أحد أقارب الشاب كيرلس عن حزنه الشديد لفقدان شاب محبوب من الجميع موضحا أن حفل زفاف كيرلس كان مقرراً له بعد غد السبت وكان قد انتهى من جميع الترتيبات الخاصة بالحفل، موضحًا أن الشاب كيرلس كان متجهاً إلى عمله عندما وقع الحادث ولكن قدر الله.

يشار إلى أن الأجهزة الأمنية بالمنيا تلقت في وقت سابق إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم مروع بسبب السرعة على طريق الصعيد الزراعي السريع القاهرة - أسوان، بين سيارتين ميكروباص، مما أسفر عن إصابة 19 شخصاً من بينهم الشاب كيرلس جمال. 

وانتقل رجال الشرطة وسيارات فرع هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

محافظة المنيا حفل الزفاف مدينة ملوى سيارة أجرة ميكروباص حادث تصادم البنوك الحكومية

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