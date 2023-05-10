إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بأبوقرقاص جنوب المنيا

أصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة وتم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 2147 ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين إصابة 7 أشخاص هم: رجاء. م. ش 27 عاما، ومحمود 24 عاما وسيف 6 أعوام ورزان 6 أعوام وجودي 3 أعوام وغزل 3 أشهر وصبرة ناصر عبد الجابر 29 عاما وجميعهم يقيمون في محافظة الإسكندرية.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه إرتجاج وكسور عدا المصابة الأولي دخلت في غيبوبة تامة، وتم حجزها بقسم الرعاية المركزة.

وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي وتم التحفظ علي السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

