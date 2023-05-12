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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رصف شارعي الجيش والأهرام بملوي في المنيا

رصف شوارع ملوي
رصف شوارع ملوي

تواصل الوحدات المحلية بالمنيا تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا جهودها في رصف واعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى المحافظة، وذلك ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الميادين والشوارع وتمهيد ورصف الطرق الرئيسية والأحياء الداخلية بمراكز المحافظة، بهدف تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين بمختلف القطاعات، وتيسير الحركة المرورية داخل الشوارع الرئيسية بمدن المحافظة.

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تفقد اللواء أ.ح أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، اعمال وضع طبقة الأسفلت بـشارع الجيش والاهرام بتفرعاتهم بمدينة ملوي ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022 /2023 وذلك تحت إشراف مديرية الطرق بالمنيا وهندسة طرق ملوي وتنفيذ الشركة الوطنية.

مؤكدا ًعلى مواصلة الأعمال للانتهاء من التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد حتى يشعر المواطن بحجم ما تقدمه الدولة من خدمات في قطاع الطرق والتي تمثل عصب التنمية لتعود بالنفع على المواطنين.

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