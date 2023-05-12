إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

يشهد العالم تغيرات مناخية وطبيعية متسارعة ومتكررة، تهدد حياة الملايين من الناس وتتسبب في وجود ملايين اللاجئين البيئيين في جميع أنحاء العالم، ويزداد هذا العدد بشكل مستمر، ويعتبر اللجوء البيئي تحديًا كبيرًا يهدد مستقبل الإنسانية، ولابد من التعامل معه بجدية وفعالية.

يعني اللجوء البيئي هجرة الأفراد من بلادهم بسبب تدهور الظروف البيئية فيها، ويعتبر اللجوء البيئي تحدياً كبيراً يهدد الإنسانية بشكل عام، فعندما يضطر الناس للهجرة بسبب التغيرات البيئية، يعانون مشاكل كبيرة في العثور على مكان آمن للعيش وسبل العيش، ويتسبب اللجوء البيئي في تحولات اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية كبيرة في الدول المضيفة، مما يعيق تطورها ويؤثر على استقرارها.

ويشكل اللجوء البيئي أيضاً تحدياً كبيراً للحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، فالأشخاص الذين يضطرون للهجرة بسبب التغيرات البيئية يتركون وراءهم ممتلكاتهم ويحتاجون إلى بدء حياة جديدة في مكان آخر، مما يؤدي إلى زيادة الضغط على الموارد الطبيعية في المناطق المضيفة.



ومن أجل تحقيق تقدم حقيقي في مواجهة هذا التحدي، يتعين على العالم بأسره التصدي لتهديدات المناخ والبيئة، ويجب على الدول العمل سوياً لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق أهداف اتفاق باريس لعام 2015 لمواجهة التغيرات المناخية، كما يتعين عليها توفير الدعم للدول الأشد تأثراً بالتغيرات المناخية وتطوير خطط لمواجهة آثارها، إضافة إلى تحسين الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة في جميع مجالات الحياة، بتطوير السياسات والإجراءات التي تحمي حقوق اللاجئين البيئيين وتوفر لهم الحماية اللازمة، وتطوير تقنيات جديدة لتوليد الطاقة المتجددة، لتخفيف الضغط على البيئة وتقليل التغيرات المناخية.

وللأسف، فإن اللجوء البيئي يعاني قلة الاهتمام العالمي والنظامي، ولا يتم توفير الحماية اللازمة للأشخاص الذين يضطرون لمغادرة بلدانهم بسبب الأحداث البيئية، ومع ذلك، فإن اللجوء البيئي ليس فقط مسألة إنسانية وأخلاقية، بل هو تحدٍ يمثل خطراً حقيقياً على الأمن والاستقرار العالميين، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة التوتر والصراعات الاجتماعية والسياسية في المناطق المتضررة، ويمكن أن يؤدي إلى نزاعات مسلحة وحروب، وهذا يجعل اللجوء البيئي ليس فقط مسألة إنسانية وأخلاقية، بل يشكل تحديًا للأمن العالمي والاستقرار، ويتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة لمواجهته.

يجب علينا جميعاً العمل معاً لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، لتجنب الأزمات البيئية واللجوء البيئي. ويتعين علينا جميعاً أن نتحرك بسرعة وفعالية، ونعمل على تحقيق تغيرات إيجابية في جميع مجالات الحياة، لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية والبيئية، وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.