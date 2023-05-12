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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاكيرا برفقة نجم عالمي على يخت خاص.. هل وجدت بديلا لـ بيكيه؟

شاكيرا
شاكيرا

ظهرت الفنانة العالمية شاكيرا، وهي تقضي رحلة بحرية، برفقة نجم الفورمولا وان العالمي، لويس هاميلتون؛ مما أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مستخدموها: هل يصبح النجم البريطاني رفيقا للنجمة خلفا لنجم الكرة بيكيه؟. 

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وبحسب ما ذكرته صحيفة “ذا بيبول" رصدت الكاميرات شاكيرا، برداء البحر القصير، باللون البنفسجي، والنظارات الشمسية الكبيرة، وهي برفقة النجم البريطاني البالغ من العمر 38 عاما، على متن يخت خاص، في سواحل مدينة ميامي الأمريكية.

 

 وتأتي هذه الصور، بعد ساعات قليلة من صور أخرى جرى تداولها لهما وهما يتناولان العشاء داخل مطعم شهير في ميامي، وكما هو متوقع، زادت كل شائعات العلاقة بينهما.

 

وفي وقت سابق كانت شاكيرا قد نفت علاقتها بالنجم توم كروز؛ بعد انتشار صور لهما معا في إحدى الحفلات.

شاكيرا الفورمولا لويس هاميلتون

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