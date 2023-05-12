حقيقة إيقاف القيد بالزمالك وتغريمه مليون دولار بسبب باتشيكو

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن حقيقة وصول خطاب بإيقاف القيد بنادي الزمالك، وتغريمه مليون دولار، لصالح البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني السابق للزمالك.

وأكد المصدر، أن ما يتردد عن وصول خطاب إلى نادي الزمالك بتغريمه مليون دولار وإيقاف القيد؛ عارٍ تماما من الصحة حتى هذه اللحظة.

وأضاف المصدر، أن القرار لم يصدر حتى الآن، وبالتالي لا توجد أي أزمات خاصة بالبرتغالي جايمي باتشيكو، لافتا إلى أن النادي سيتخذ خطوات ضد أي قرار غير مناسب قد يصدر بحقه في أي وقت.

وشدد المصدر، على أنه من المنتظر صدور قرار في الفترة المقبلة، حول غرامة جديدة للبرتغالي باتشيكو، من جانب المحكمة الرياضية، وتقترب من هذا الرقم، حيث طلب المدرب السابق للزمالك الحصول على هذا الرقم كتعويض، بجانب مستحقاته التي كان قد سبق وحكمت له الفيفا بمبلغ 450 ألف دولار.