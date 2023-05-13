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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بمشاركة 500 عربة.. افتتاح معرض «عاصفة السيارات» بالسعودية

معرض عاصفة السيارات
معرض "عاصفة السيارات" بالسعودية

افتتحت الخميس الماضى فعاليات معرض "العاصفة" بالمملكة العربية السعودية، بإمارة المنطقة الشرقية ومحافظة القطيف، بمشاركة أكثر من 500 سيارة.

معرض "عاصفة السيارات" بالسعودية 

وقال المشرف العام على معرض "العاصفة"، محمد التركي، إن فعاليات المعرض التي تقام في مشروع الرامس بوسط العوامية تعتبر أول فعالية على مستوى المملكة ودول الخليج من حيث النوع والمضمون، لافتا إلى أن غالبية الفعاليات المشابهة تكون "مصاحبة" وليست مخصصة لهذه النوعية من السيارات.

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وأوضح التركى أن السيارات المشاركة تمثل 15 فئة من السيارات السوبر والكلاسيكية والفارهة والدفع الرباعي والنادرة، حيث تجاوز عدد الزوار في اليوم الأول 12 ألف زائر.

معرض "عاصفة السيارات" بالسعودية 

وأضاف أن السيارات المشاركة في المعرض تشمل العديد من مناطق المملكة (الشرقية – الرياض – جدة)، بالإضافة إلى الكويت والبحرين وقطر والإمارات. 

وبين أن موديلات السيارات المشاركة تتوزع على موديلات 1941 – 2023، فضلا عن الفئات العمرية المختلفة، مشيرا إلى أن اصغر مشاركة يبلغ عمرها 19 عاما، فيما يبلغ عمر أكبر مشارك 72 عاما.

معرض "عاصفة السيارات" بالسعودية 

أما عن الاستعداد لمعرض "العاصفة"، فقال: “بدأ منذ 3 أشهر تقريبا، حيث شكلنا فريقا متخصصا لإظهار الحدث بالمستوى المطلوب”. 

ونوه إلى أن الفكرة في البداية كانت تنظيم معرض صغير للغاية، بيد أنها سرعان ما تحولت إلى تنظيم معرض على مستوى المملكة والخليج.

ووجه الشكر إلى إمارة المنطقة الشرقية ومحافظة القطيف والجهات الأمنية على الدور الكبير في إقامة المعرض، وتقديم جميع الخدمات والتسهيلات لضمان نجاحه.

معرض "عاصفة السيارات" بالسعودية 

وكشف مدير فريق "كار شو" جمال الأسود، مشاركة سيارة "شيرو" النادرة، حيث لا يوجد منها سوى 1000 سيارة على المستوى العالمي و4 نسخ فقط بدول الخليج، حيث تقدر قيمتها بنحو 250 ألف ريال تقريبا، مشيراً إلى أن معرض "العاصفة" حرص على تقديم بعض الهدايا للمشاركين والزوار، حيث تتمثل تلك الهدايا في قسائم شرائية مجانية أو عبر تقديم خصومات للشركات المشاركة في المعرض.

معرض "عاصفة السيارات" بالسعودية 

وأشار “الأسود” إلى حرص بعض العوائل على زيارة المعرض للاطلاع على السيارات المشاركة والوقوف على المركبات المعروض في مختلف أرجاء مشروع الرامس.

ولفت إلى أن المعرض يضم فعاليات مختلفة تتعلق بالسيارات، وتشمل قسم السيارات بمختلف الفئات، ومعرض نماذج مجسمات السيارات، وقسم الإسعافات الخاصة بالحوادث المرورية بمشاركة الهلال الأحمر السعودي، وقسم التراث والسيارات الكلاسيكية، وقسم خاص بالأطفال ومنتجات السيارات، وغيرها من الأقسام.

معرض "عاصفة السيارات" بالسعودية 
معرض "عاصفة السيارات" بالسعودية 
معرض "عاصفة السيارات" بالسعودية 
معرض "عاصفة السيارات" بالسعودية 
العاصفة السيارات عاصفة السيارات معرض عاصفة السيارات السعودية المملكة العربية السعودية السيارات السوبر الكلاسكية الدفع الرباعي

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