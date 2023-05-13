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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

صدى البلد

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام فيديو يجمع بين الفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب في أحد الافراح .

شاهد الفيديو:

وظهرت شيرين عبد الوهاب وهي تغني وترقص مع زوجها حسام حبيب علي اغنيتهما الشهيرة “ كل ما أغني  ” ، والتي قاما بتقديمها معا قبل زواجهما بفترة .

وظهرت شيرين عبد الوهاب في الفيديو وهي ترتدي فستان سواريه ، فيما ارتدى حسام حبيب بدله ، وسط تفاعل كبير من الحاضرين .

وكشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في لقاء مع برنامج et بالعربي عن تعاونها مع زوجها الفنان حسام حبيب، في أغنيةجديدة سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة. 

شاهد الفيديو:

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