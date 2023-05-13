مطربون رتلوا القرآن بأصواتهم| خالد الفايد يقرر بعد رؤية الرسول.. أدهم نابلسي الأشهر.. وبهاء سلطان يحفظ كتاب الله

لم يكن المطرب الشاب خالد الفايد -نجم برنامج ذا فويس كيدز- أول ولا آخر المطربين الذين اتجهوا إلى تلاوة القرآن الكريم، حيث سبقه عدد آخر من المطربين نرصدهم من خلال التقرير التالي:

المطرب خالد الفايد

أعلن المطرب خالد الفايد -عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- عن حل أزمته مع المنتج هاني محروس، بعد الأزمة التي أثيرت مؤخرا.

وكتب خالد الفايد في منشوره عبر فيسبوك: «الموضوع بيني وبين هاني محروس اتحل، وإن شاء الله مفيش أي حاجة، وشكرا جدا لـ هاني إنه تفهّم الوضع وقال مفيش حاجة خلاص ومش هعمل أي حاجة، وربنا يقدم الخير، وإن شاء الله أكون في مصر خلال أيام».

وتابع خالد الفايد: «شكرًا بجد إن صوتي وصل للمسؤولين، ولقينا حل مع هاني محروس، وحصل خير يا شباب، وأنا خلاص همسح البوستات اللي فاتت».

وأضاف الفايد: «ادعوا لي ربنا يثبتني على طريق الحق، وإن شاء الله في مصر لما أنزل بيتي مفتوح لأي حد من أهلي وحبايبي اللي وقفوا جمبي ودعموني، وإن شاء الله أسجل القرآن الكريم كاملا بصوتي قريبا وأنزله عندي، الحمد لله رب العالمين، والله بحبكم في الله ويشهد الله علي ما في قلبي من محبة لكم».

وكان كتب الفنان المعتزل خالد الفايد، تعليقا جديدا من خلال حسابه الرسمي على “فيسبوك" بعد إعلان قرار الاعتزال.

وكتب خالد الفايد: «النبي قال اللي يشوف رؤية حلوة يقولها للي بيحبه وأنا بحبكم رأيت النبي صلي الله عليه وسلم في المنام وكنت معه بجوار الصحابة في وقت نزول الوحي عليه أول مرة.. كان بجانبي أبا بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وكان في داخل بيته وبجانبي ورقة بن نوفل».

أحمد سعد

في أبريل 2022، نشر الفنان أحمد سعد مقطع تسجيل صوتى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وهو يتلو القرآن الكريم ويوجه التهنئة للأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان.

ولقى أحمد سعد إشادة كبيرة من متابعيه بعد سماع صوته فى تلاوة القرآن الكريم مطالبينه بتسجيل تلاوة القرآن بصوته فى فيديو كامل.

أدهم النابلسي

وفي فبراير 2022، حذف الفنان المعتزل أدهم النابلسي باقي أغانيه من موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، حيث ترك فقط أغنية كان قد أهداها لوالدته.

وانتشرت أنباء خلال الساعات الماضية عن قيام أدهم النابلسي بتسجيل القرآن الكريم بصوته ولكن هذه الاخبار لم تتبين صحتها من عدمه والفيديوهات المتواجدة هي بأصوات شيوخ آخرين .

وأثير جدل واسع بعد قرار اعتزال أدهم النابلسي الغناء، بعد أن نشر مقطع فيديو عبر قناته على يوتيوب يعلن فيه اعتزاله الفن تماماً وبدء هدف جديد بحياته يرضي الله حسب وصفه، وهو ما أثار جدلاً كبيراً بعد أن اعتبره البعض يحرم الفن والغناء، وهو ما لاقى هجوما وانتقاداً من بعض النجوم في الوطن العربي، وردوا على قرار أدهم النابلسي بكلمات جارحة على حساباتهم بمواقع التواصل الإجتماعي.

أدهم النابلسي التزم الصمت ولم يرد على الهجوم المثار ضده بسبب اعتزاله الفن ، حيث قال في فيديو الاعتزال :" بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين"، وهو ما اعتبره الكثير تلميحاً بتحريم الفن والغناء، لكنه لم يرد على اي انتقادات أو هجوم على مواقع التواصل الإجتماعي .

وفي أول رد من أدهم النابلسي على الانتقادات الواسعة التي تعرض لها، قال النابلسي في مداخلة هاتفية في قناة رؤيا الفضائية الأردنية :" حاولت أشرح للناس وجهة نظري بأبسط الطرق لكن الناس فهمت الموضوع بأكتر من طريقة ".

وتابع النابلسي :" انا مقولتش كلمة حلال أو حرام ومتكلمتش عن حد ، وانا مش شيخ ولا مفتي عشان أحكم علي حد أنا كنت بحكي عن شيء خاص بيا وبحياتي، وانا مكنتش مرتاح بهذه الحياة من البداية ، وحسيت اني عايز اصلح حاجات بحياتي ".

وأضاف أدهم النابلسي في أول رد له :" انا بني ادم وبغلط وكل واحد بيقيم نفسه ، وحصل سوء تفاهم بعد الفيديو اللي نشرته وانا محرمتش الفن بالعكس، أنا بحترم كل الآراء وحرية التعبير ومردتش على أي حد من اللي هاجموني ".

وأكد أدهم النابلسي أنه قام بحذف حوالي 10 أغان له وسيستمر في حذف البقية خلال الأيام المقبلة من قناته على يوتيوب .

بهاء سلطان

وقبل عدة سنوات، اختفى الفنان بهاء سلطان عن الساحة الفنية بعد مشكلته مع المنتج نصر محروس، ليظل بعديًا عن الوسط الفني لفترة، قبل أن يعود مؤخرًا.

وفى تلك الفترة قرر بهاء سلطان الابتعاد والتركيز في حفظ القرآن والإنشاد الديني، وانتشرت خلال فترة اختفائه، فيديوهات عبر يوتيوب، وهو يرتل القرآن بصوته.

وفي اول ظهور له مع إسعاد يونس خلال برنامج "صاحبة السعادة"، أعلن بهاء حفظه للقرآن الكريم كاملا طوال فترة اختفائه عن الساحة الفنية.

وفي هذا السياق، قال أحمد علي درويش، إمام وخطيب مسجد الإمام البوصيري بالإسكندرية، إنه فوجئ بدخول الفنان بهاء سلطان، طالبًا من يأخذ بيده، زاعمًا أنه وعده بأن تقتصر أعماله على تقديم الفن الهادف والابتهالات والأناشيد الدينية فقط.

وبين هذا وذلك قرر بهاء سلطان بعد ازمته مع المنتج نصر محروس عودته مرة أخري للوسط الغنائي بأغاني هادفة تحترم جمهوره الذي وقف معه في ازمته مع نصر محروس وأظهر مدي حبه له.