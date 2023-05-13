المهندس البطل .. عبد الرحمن حاول إنقاذ 3 عمال فسقط معهم فى بيارة الصرف الصحى بديمشلت

شهد مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية مساء اليوم استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شاب مهندس في نهاية العقد الثالث من عمره شهيدا هو الشاب عبد الرحمن نصر أبوالعينين حينما حاول إنقاذ حياة 3 من زملائه غرقا في بيارة صرف صحي بقرية ديمشلت بمركز المنصورة الأمر الذي اوجع قلوب زملائه ومحبيه وأقاربه وادخلهم في حالة من الصدمه والبكاء حزنا علي وفاته المفاجئة أثناء عمله شهيدا.



وكان البطل الذي استشهد برفقه زملائه حاول أثناء عمله الدخول الي احدي بيارات مشروع الصرف الصحي بذات القرية بالقائه حبلا طويلا لإنقاذ زملائه ولكن إرادة الله نفذت بسقوطه معهم وتم الدفع بأوناش تابعة للشركة التى يعمل بها وتم استخراج جثامين الضحايا ونقلهم بسيارات الإسعاف إلي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي .

ونعي محبو الشاب الضحية في مقدمتهم شقيقه الأكبر محمد نصر وأقاربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رحيله المفاجىء وتشييع جثمانه بأحد المساجد الكبيرة بمركز سمنود خلال الساعات القادمة .

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، بلاغًا يفيد بـ سقوط مهندس و3 عمال تابعين لـ شركة خاصة تعمل في مجال إنشاء خطوط الصرف الصحي، داخل بيارة في قرية ديمشلت.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل وقوع الحادث؛ وذلك حتى يتم إجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة للكشف عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

وبالانتقال والفحص الاجهزه الامنيه والتنفيذية ، تبين أن الواقعة بدأت عندما سقط أحد العمال داخل بيارة للصرف الصحي، وعلى الفور حاول المهندس أن ينقذه إلا أنه سقط معه، فـ تدخل أحد العمال الثلاثة لإنقاذهما ولكنه سقط معهما، ثم سقط الرابع بنفس الطريقة أثناء محاولته إنقاذهم.



وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: عبد الرحمن نصر أبو العينين، 30 عامًا، مهندس، محمود فهمي عبد الباسط، 35 سنة، عامل، أحمد جمال فتحي علي، 35 سنة، عامل، وعبد المجيد شوقي عبد المجيد السيد، 30 سنة، عامل.

وتمكنت قوات الإنقاذ في محافظة الدقهلية من انتشال جثامين المهندس والعمال الثلاثة الذين سقطوا داخل بيارة للصرف الصحي، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى الدولي في المنصورة لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب الطب الشرعي لعرضهم عليه .