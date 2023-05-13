عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المهندس البطل .. عبد الرحمن حاول إنقاذ 3 عمال فسقط معهم فى بيارة الصرف الصحى بديمشلت

البطل الضحية صاحب
البطل الضحية صاحب واقعة إنقاذ زملائه

شهد مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية مساء اليوم استمرار حالة من الحزن والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة شاب مهندس في نهاية العقد الثالث من عمره شهيدا هو الشاب عبد الرحمن نصر أبوالعينين حينما حاول إنقاذ حياة 3 من زملائه غرقا في بيارة صرف صحي بقرية ديمشلت بمركز المنصورة الأمر الذي اوجع قلوب زملائه ومحبيه وأقاربه وادخلهم في حالة من الصدمه والبكاء حزنا علي وفاته المفاجئة أثناء عمله شهيدا. 

تبادل الخبرات.. القومي للبحوث يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة


وكان البطل الذي استشهد برفقه زملائه حاول أثناء عمله الدخول الي احدي بيارات مشروع الصرف الصحي بذات القرية بالقائه حبلا طويلا لإنقاذ زملائه ولكن إرادة الله نفذت بسقوطه معهم وتم الدفع بأوناش تابعة للشركة التى يعمل بها وتم استخراج جثامين الضحايا ونقلهم بسيارات الإسعاف إلي مشرحة مستشفي المنصورة الدولي .

ونعي محبو الشاب الضحية في مقدمتهم شقيقه الأكبر محمد نصر وأقاربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رحيله المفاجىء وتشييع جثمانه بأحد المساجد الكبيرة بمركز سمنود خلال الساعات القادمة .

"طايل" تكشف أسرارا جديدة مع والدة عروس طنطا المقتولة على يد زوجها

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، بلاغًا يفيد بـ سقوط مهندس و3 عمال تابعين لـ شركة خاصة تعمل في مجال إنشاء خطوط الصرف الصحي، داخل بيارة في قرية ديمشلت.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل وقوع الحادث؛ وذلك حتى يتم إجراء الفحوصات والمعاينات اللازمة للكشف عن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث.

وبالانتقال والفحص الاجهزه الامنيه  والتنفيذية ، تبين أن الواقعة بدأت عندما سقط أحد العمال داخل بيارة للصرف الصحي، وعلى الفور حاول المهندس أن ينقذه إلا أنه سقط معه، فـ تدخل أحد العمال الثلاثة لإنقاذهما ولكنه سقط معهما، ثم سقط الرابع بنفس الطريقة أثناء محاولته إنقاذهم.

txt

جريمة المنيرة الغربية.. جزار يقتل سيدة وابنتها داخل مسكنهما


وجاءت أسماء الضحايا كالآتي: عبد الرحمن نصر أبو العينين، 30 عامًا، مهندس، محمود فهمي عبد الباسط، 35 سنة، عامل، أحمد جمال فتحي علي، 35 سنة، عامل، وعبد المجيد شوقي عبد المجيد السيد، 30 سنة، عامل.
وتمكنت قوات الإنقاذ في محافظة الدقهلية من انتشال جثامين المهندس والعمال الثلاثة الذين سقطوا داخل بيارة للصرف الصحي، وتم نقلهم إلى مشرحة المستشفى الدولي في المنصورة لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية.

ضبط أصحاب مخابز لاستيلائهم على 23 جوال دقيق بلدي في الغربية


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب الطب الشرعي لعرضهم عليه .

استشهد الاجهزة الامن الأسر والعائلات بطل المنصورة مهندس عبد الرحمن نصر حادث المنصورة جنازة التواصل الاجتماعي الشاب عبد الرحمن المنصورة الدولى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحركات عنيفة في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21 الآن

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

خالد الغندور يصب غضبه على التحكيم بعد خسارة الزمالك

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

شنطة فيها 100 ألف جنيه | تصرّف تلميذين شقيقين يذهل الجميع بالغربية

الغربية .. مصادرة 77 طن ملح مغشوشة ومعبأة داخل شكائر تجارية مقلدة

وكيل التعليم بالغربية يتفقد عددا من اللجان للاطمئنان على تطبيق الضوابط الامتحانية

حياة كريمة.. محافظ الغربية يشهد عدد من الفعاليات التوعوية والتنموية بمركز المحلة

تموين الغربية: توريد 94 ألفا و815 طن قمح من محصول الموسم

تحرير 194 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بالغربية

مصادرة 286 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية في الغربية

مصادرة 331 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة للاستهلاك في الغربية

ترشيحاتنا

الملكة رانيا تستعرض أناقتها في حفل تخرج ابنتها| شاهد

مفيش تعويم وتباطؤ التضخم وتثبيت الفائدة.. 3 مفاجآت بشأن الاقتصاد المصري

ملفوف في بطانية.. العثور على طفل حديث الولادة بالمنوفية| صور

ناصر كنعاني الأبرز.. من سيكون سفير إيران بالسعودية؟

غاز مجاني وزيادة رواتب.. هل تزيد وعود أردوغان من تفوقه في انتخابات الغد؟

فلسطين ترحب بالجهد المصري للتوصل لاتفاق وقف النار مع إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة وجود بروتين في الخفافيش يشفي من كورونا

أفخم فستان زفاف.. 50 ألف قطعة كريستال

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

فيديو

كيف يشارك الزمالك في كأس العالم للأندية 2025 |تغطية خاصة

لضبط الأسعار وعدم تحركها.. مقترح بغلق محال الجزارة أسبوعين |تغطية خاصة

الإجراءات المقترحة .. الحوار الوطني يفتح ملف الوصاية على المال

ذهبت لتحفيظها القرآن.. سيدة تتخلص من فتاة من أجل قرط ذهبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ