جريمة المنيرة الغربية.. جزار يقتل سيدة وابنتها داخل مسكنهما

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثتى ربة منزل، وكريمتها، مقيمتان بدائرة القسم، داخل شقة بعقار ملك الأولى.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، كشفت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة جزار، مُقيم بمحافظة القليوبية، له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد مكان اختباء المذكور بمحافظة الإسكندرية، وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة.

وقرر أنه نظراً لسابقة سكنه بالعقار ملك المجنى عليها عقد العزم على سرقتها، وبتاريخ الواقعة دخل الشقة محل الواقعة وبحوزته سلاح أبيض، ولدى مشاهدته للمجنى عليهما تعدى عليهما باستخدام السلاح الأبيض محدثاً إصابتهما التى أودت بحياتيهما، واستولى على “بعض محتويات الشقة – مبلغ مالى – هاتف محمول”،وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.