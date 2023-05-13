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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أصحاب مخابز لاستيلائهم على 23 جوال دقيق بلدي في الغربية

جوالات دقيق بلدي
جوالات دقيق بلدي بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 4 مخابز بمركز وبندر طنطا، استولوا على 23 جوال دقيق بلدى مدعما، وتصرفوا فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتربحوا ماليا بدون جه حق.

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تلقى المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بمركز وبندر المحلة، من ضبط أصحاب 4 مخابز بمركز وبندر طنطا استولوا على 23 جوال دقيق مدعما، ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

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تم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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