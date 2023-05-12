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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم العالمي للتمريض | محافظ الغربية يكرّم الأطقم الطبية ويشيد بتضحياتهم

محافظ الغربية
محافظ الغربية

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التهنئة لكل ممرض وممرضة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض والذي يحتفل به العالم في الثاني عشر من مايو كل عام ، قائلا " نعبر عن تقديرنا للجهد الكبير الذي تقوم به أطقم التمريض بكافة المستشفيات في كل الظروف والأزمات على مدار الساعة دون كلل أو ملل، والتضحيات التي يقومون بها ليلاً ونهاراً من أجل تقديم الدعم والرعاية للمرضى"، مؤكداً على أهمية بذل المزيد من الجهد والاتجاه نحو تجويد الخدمة والارتقاء بها.
 

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وتابع المحافظ احتفال فرع هيئة التأمين الصحي بالغربية، باليوم العالمي للتمريض، حيث قام مدير الفرع وعدد من معاونيه بتوزيع الورود على الممرضات بالمجمع الطبي بطنطا.

وقال الدكتور  سيد جلال مدير فرع التأمين الصحي بالغربية إن منظومة التمريض شهدت تحسناً كبيراً بالتزامن مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي شهدت الاهتمام بهيئة التمريض وتحسين الأجور وتحسين المظهر العام لأطقم التمريض من خلال هوية بصرية وزي جديد ومميز داخل المنظومة.

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يذكر  أن العالم يحتفل باليوم العالمي للتمريض الذي يوافق ١٢ من مايو كل عام، ليمثل فرصة للتعريف بالدور الهام للممرضات والممرضين في تقديم الرعاية الصحية والاحتفال بعملهم الجاد وتفانيهم والتزامهم بتحسين صحة الأفراد والمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

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