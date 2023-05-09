محافظ الغربية يتفقد توريد القمح بصومعة طنطا وشونة بسيون

رحمي: توريد 74 ألف 526 طن داخل 22 موقع تخزيني

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، بجولة تفقدية لمتابعة توريد القمح داخل الصومعة الإماراتية وشونة بسيون، وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

وخلال الجولة تابع محافظ الغربية اصطفاف السيارات المحملة بمحصول القمح، واستمرار توافد المزارعين لتوريد وتسليم محصول القمح المحلي للعام الحالي 2023 داخل الصومعة وداخل شونة بسيون.

وقال رحمي إن شون وصوامع المحافظة، استلمت 3026,753 طن من البنك الزراعي، 2545,051 طن من شركة المطاحن، 895,368 طن من الشركة المصرية القابضة وذلك بإجمالي 6467,172 طن ليصل بذلك إجمالي ما تم توريده منذ بداية موسم التوريد إلى 74 ألف 526 طن من القمح.

وأكد رحمي على أن عملية التوريد بالمحافظة تخضع لمتابعة ومراقبة مستمرة من خلال غرف عمليات بالمراكز والمدن على تواصل مباشر مع غرفة عمليات المحافظة لرصد الأعداد الواردة وتيسير كافة التحديات المتوقعة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير استلام المحصول وتخزينه بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية الموسم داخل ٢٢ موقع تخزيني (صوامع، وهناجر، وشون) تم تجهيزها على مستوى مراكز المحافظة، لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، منذ بداية أعمال التوريد، طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، موجها كافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين وموردي القمح.

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