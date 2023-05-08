ادفعوا دينكم.. الرئيس البرازيلي يوجه رسالة عاجلة إلى الدول الغربية بشأن المناخ

‏قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت، إنه يتعين على الدول الصناعية تعويض الدول الأقل تصنيعا عن جهودها للحفاظ على البيئة، وفقا لموقع ديلي نيوز.‏

‏وأضاف دا سيلفا خلال تصريحات لوسائل الإعلام البرازيلية في لندن، أثناء حضوره مراسم تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، إنه على الدول الغنية أن تفهم أن عليها دينا تدفعه مقابل انبعاث ثاني أكسيد الكربون، لافتا إلى أنه لهذا السبب يجب أن تدفع هذا الدين من خلال تعزيز الموارد المالية حتى نتمكن من الحفاظ على غاباتنا.‏

‏وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن بريطانيا التزمت بالمساهمة في صندوق الأمازون، وهي آلية برازيلية تتلقى موارد من دول أخرى لتعزيز السياسات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لـ 25 مليون شخص يعيشون في غابات الأمازون المطيرة.

وأكد لولا، أنه من الضروري أن تأخذ الدول الغنية قضية المناخ على محمل الجد.‏

وتعتبر دولة البرازيل أكبر اقتصاد في قارة أمريكا اللاتينية، كما أنها موطن لـ 60 % من غابات الأمازون، وتهدف البرازيل إلى تحقيق صفر إزالة للغابات في الأمازون بحلول عام 2030.‏

كما أنها‏ تخطط لاستضافة اجتماع في أغسطس القاجم للدول الأعضاء في منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون، والتي تضم البرازيل وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور وغيانا وبيرو وسورينام وفنزويلا.‏