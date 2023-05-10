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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعقد 8 اجتماعات متتالية مع شركات الرصف لمناقشة خطة 22/23

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 8 اجتماعات متتالية مع شركات الرصف المسئولة عن تنفيذ خطة الرصف للعام المالي 2022 / 2023 بكافة مراكز ومدن المحافظة. 

ويأتي ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، ومديري إدارات (الهندسية، التخطيط، المالية، والقانونية) ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وممثلي الشركات.

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واستعرض المحافظ نسب تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة في الخطة الاستثمارية 2022 /2023، كما استعرض رؤساء المدن والأحياء وممثلي شركات الرصف عدد من المشاكل المتداخلة، وتم وضع آليات لتفاديها وحلها على الفور من أجل تنفيذ كافة أعمال الرصف على أكمل وجه وطبقاً للجدول الزمني.

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يذكر أن المحافظة مستمرة في استكمال أكبر خطة رصف خلال الفترة من 2019 وحتى 2023 شملت رصف 649 شارع وطريق بطول 517 كم.

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