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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

9 أعضاء بهيئة التدريس.. جامعة طنطا تعلن أسماء الفائزين بالجوائز التقديرية والتشجيعية

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة عن موافقة مجلس الجامعة على منح الجوائز التقديرية والتشجيعية لـ 9 أعضاء هيئة تدريس بالجامعة.

وحصل على الجوائز التشجيعية سبعة أعضاء على النحو التالى  في مجال العلوم الأساسية  الدكتور مصطفى الشوبرى الأستاذ المساعد بقسم النبات بكلية العلوم، وفى مجال العلوم الطبية حصل عليها كل من  الدكتورة ولاء نجم المدرس بقسم العقاقير بكلية الصيدلة، والدكتورة لمياء المدبولى الأستاذ المساعد بقسم الميكروبيولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة، والدكتور محمد طارق عبد الغفار الأستاذ المساعد بقسم الباثولوجيا الاكلينيكية بكلية الطب، والدكتورة رحاب بدوى الششتاوى الأستاذ المساعد بقسم طب المناطق الحارة والحميات بكلية الطب، وفى مجال العلوم الهندسية حصل عليها  الدكتور عمار الشيخ المدرس بقسم هندسـة الانتاج والتصميم الميكانيكى بكلية الهندسة، والدكتور ياسر صبحى نحيلة المدرس بقسم  النبات الزراعي فى مجال العلوم الزراعية بكلية الزراعة. 

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كما حصد جوائز الجامعة التقديرية جائزتين فِي مجال العلوم الأساسية الدكتور الزينى موسى عبيد الأستاذ المتفرغ بقسم  الكيمياء بكلية العلوم، وحصل عليها فى مجال العلوم الزراعية الدكتور عبد الناصر الزعويلى الأستاذ بقسم النبات الزراعي بكلية الزراعة.

الامتحانات أعضاء هيئة تدريس الجوائز التقديرية إله التصميم الميكانيكي الدكتور مصطفى الدكتور محمود ذكي الدكتور محمود العلوم الأساسية العلوم الهندسية

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